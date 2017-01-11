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太平島迷途綠蠵龜 海巡署救援野放

2017-01-11  19:53

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海巡署又於太平島救援一隻迷途綠蠵龜，半年以來在當地救援超過260隻海龜。

海巡署南沙指揮部表示，隊員於昨天（10日）中午，在炙熱豔陽下發現1隻成年綠蠵龜於堤防道路爬行，外觀龜體缺水，南沙指揮官王茂霖依經驗判斷迷途，動員官兵及鏟土機協助綠蠵龜移運至碼頭曳船道野放。

官兵表示，熾熱陽光照得路面發燙，趕緊淋水，移動期間持續澆水保持龜體濕潤，並減緩波動、避免海龜躁動受傷。

海巡官兵半年以來於南沙島及鄰近海域救援超過268隻受困、迷途海龜，去年10月中旬發現78隻綠蠵龜幼龜受困於馬鞍藤藤蔓間，去年12月下旬也在太平島南方救援遭漁網纏繞綠蠵龜及玳瑁海龜。

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  • 綠蠵龜於堤防道路迷途，官兵淋水保持龜體濕潤。（海巡署提供）

    綠蠵龜於堤防道路迷途，官兵淋水保持龜體濕潤。（海巡署提供）

  • 綠蠵龜被移運野放、回歸大海。（海巡署提供）

    綠蠵龜被移運野放、回歸大海。（海巡署提供）

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