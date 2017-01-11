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綠蠵龜陳屍淡水垃圾掩埋場 檢視死因不明

2017-01-11  19:49

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡水區下圭柔山臨海處、淡水垃圾掩埋場，昨天由當地居民發現保育類野生動物綠蠵龜死屍，屍體今天送往海洋大學檢視，經過檢視，由於屍體已乾、內臟也乾，且內臟大多已不見，頭部也不見，無法判斷究竟死因為何。

根據海洋大學檢視資料指出，該隻綠蠵龜背甲長66公分，屬於青少龜近亞成龜，判斷死亡時間超過一個月，屍體僅剩骨頭和殼，重約6公斤，已經無法判斷公母。新北市政府動保處長陳淵泉指出，由於死亡時間至少已經1個月，屍體許多部份已經不見，可能是讓浪打著帶走了，死因實在無從判斷。

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  • 綠蠵龜陳屍於淡水垃圾掩埋場岸邊，海洋大學團隊檢視後，判斷死亡時間至少一個月，僅留骨頭、殼，無法判斷究竟死因為何。（記者李雅雯攝）

    綠蠵龜陳屍於淡水垃圾掩埋場岸邊，海洋大學團隊檢視後，判斷死亡時間至少一個月，僅留骨頭、殼，無法判斷究竟死因為何。（記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 保育類動物 海洋大學 淡水垃圾掩埋場 綠蠵龜
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