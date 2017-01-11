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雲林縣府與虎科大策略聯盟 盼畢業生能在地就業

2017-01-11  21:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為強化與虎尾科技大學合作，今天雙方簽署「策略聯盟意向書」，未來虎科大將為雲林推動的農業、綠能首都培育人才，希望學生未來能在地就業、創業；縣府則是希望虎科大能扮演智庫角色，協助推動綠能、農業生物科技等產業。

虎科大校長覺文郁表示，虎科大有1萬多名學生，其中與縣府推動的農業及綠能首都有關的師生將約7000人，虎科大可成為縣府人力培訓的基地，希望與縣府簽署 「策略聯盟意向書」後，讓在地學生能在雲林就業，甚至創業，推廣綠能、機械產業、深耕文創、農業與生技人才，強化在地產學鏈結，協助在地產業升級發展，創造三贏契機。

縣長李進勇則期待合作架構建立後，大學能扮演縣府智庫角色，在縣府推動綠能、農業生物科技、機械、文創觀光產業等各方面，能獲學校積極配合。

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  • 雲林縣長李進勇（左）與虎尾科大校長覺文郁（右）簽署「策略聯盟意向書」。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長李進勇（左）與虎尾科大校長覺文郁（右）簽署「策略聯盟意向書」。（記者詹士弘攝）

  • 雲林縣府與虎科大簽策略聯盟，盼強化在地產學鏈結，協助在地產業升級發展，落實學生就在就業，創造三贏契機。 （記者詹士弘攝）

    雲林縣府與虎科大簽策略聯盟，盼強化在地產學鏈結，協助在地產業升級發展，落實學生就在就業，創造三贏契機。 （記者詹士弘攝）

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