永和中正橋頭新地標 打造智慧、通用社會住宅

2017-01-11 20:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府興辦永和中正橋青年住宅，以黃金級綠建築為主軸，融入通用設計與智慧建築概念，外牆搭配色彩鮮明的馬賽克磁磚，各樓層露台有綠意點綴，營造年輕活潑氣息，目前取得建築執照，預計今年8月開工，108年底完工，將成為中正橋頭新地標。

城鄉發展局長邱敬斌指出，繼秀朗派出所後，中正橋派出所是第2個與青年社會住宅共構建案，以黃金級綠建築為設計主軸，興建地下3層、地上13層大樓。完工後1至4樓為派出所，提升警察服務效能，5至13樓為青年社會住宅，規劃70戶住宅單元，改善周邊生活環境，帶動地區發展。

城鄉發展局企劃建築科長黃永盛表示，青年社會住宅採通用設計，留設無障礙空間，打造智慧社區，每戶安裝智慧電表，未來郵件收發將應用資訊系統，以APP通知住戶領取；綠建築設計方面，基地與建築本體綠覆率高達78%，基地施作保水透水設施，屋頂有空中花園，達到日常節能、二氧化碳減量等目標。