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溪洲國小寒冬送暖 弱勢學童提前過好年

2017-01-11  20:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市溪洲國小為協助弱勢學生辦理寒冬送暖，今年邁入第8年，學校募集社區及企業資源，幫每位學童添購外套、壓歲錢及應景年菜，小朋友拿到新衣，臉上露出滿意的笑容。

校長林俊傑表示，學校為了讓弱勢學童能過個好年，家長會及地區善心人士歲末募集物資，今年已進入第八年，物資一年比一年豐盛，除斗六市永茂餐廳提供的13份年菜外，也幫每位學童添購外套、壓歲錢。另外期望在歲末寒冬中增添暖意，也讓學童過個溫馨的好年。

「謝謝大家在這麼寒冷的冬天送給我們溫暖的外套和年菜！」小朋友表示，當我長大有能力時，也要幫助別人，溫暖他人的心。

溪洲國小校長林俊傑也表示，學校的軟式網球隊比賽成績耀眼，縣長盃獲得國小男生組6年級團體賽季軍，但缺乏訓練經費，正新輪胎公司也已承諾認養球隊4年，每年10萬元，讓球隊訓練無後顧之憂。

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  • 小朋友拿到新衣，臉上的笑容藏不住。（記者詹士弘攝）

    小朋友拿到新衣，臉上的笑容藏不住。（記者詹士弘攝）

  • 小朋友換上新衣，個個好高興。（記者詹士弘攝）

    小朋友換上新衣，個個好高興。（記者詹士弘攝）

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