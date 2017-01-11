翟本喬自稱「心太軟」 兩年前就該裁員

2017-01-11 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕「翟神」翟本喬創立的和沛科技日前傳出大幅裁員近8成，當時翟本喬出面否認，日前接受媒體專訪時則說，自己心太軟，兩年前就應該有裁員動作。

翟本喬的和沛科技傳出裁員，他接受《商業周刊》專訪時坦言，自己的管理不是很強，他認為自己心太軟，因此過去半年開始練習，如何狠下心來裁掉不適任者。

翟本喬也澄清，和沛有90名員工，至少有一半會留下來，真正要裁掉人數約10多人，另有20幾人自願離職，已有新工作。

至於裁員原因，他稱合作夥伴說產品要收掉，本來計畫公有雲要上線營運，忽然沒了只能趕快調整。他也透露，鴻海曾建議他「有賺錢的企業才叫作幸福企業」，因此他認為要精簡人事並達到效率。

此外，翟也提到過去擔任台北市長柯文哲競選期間的顧問，當時鴻海董事長郭台銘曾對他說，「不要搞選舉了，好好把事情做好。」

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獨家！年前突大裁員，翟本喬認錯》我心太軟，應該兩年前就裁