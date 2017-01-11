基隆春節慰問金加碼 弱勢過好年

2017-01-11 19:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接農曆新年，基隆市政府各區公所將從明天（12日）起陸續舉辦春節愛心聯歡活動，並於今天起陸續將每戶4500元的春節慰問金匯入帳戶，「基隆市社會救助金專戶」還會加發1000元，讓弱勢民眾過好年。

另外，基隆人安基金會預計22日在聖心國小舉辦寒士吃飽愛心尾牙活動，席開65桌宴請650名街友、邊緣戶、獨居老人及單親媽媽，今天開始發放邀請單，站長周泉宥表示，目前募款還有3成缺口，盼社會大眾伸出援手。可電洽：02-24273323。

周泉宥表示，往年到舉辦愛心尾牙活動前10天時，已經募集到8、9成經費，但今年還差3成、約20萬元，可能是受到一例一休影響，往年會捐款的中小企業老闆，今年捐款都縮水很多，甚至不捐了。

基隆市政府剛完成106年度低收入戶及中低收入戶社會救助調查，今年低收入戶2548戶、中低收入戶1331戶，與去年持平，社會處社會工作及救助科長蔡惠貞表示，今天起低收入戶春節慰問金將陸續匯入帳戶，而生活扶助、老人津貼等社會福利補助，也將統一於20日撥付。

此外，社會處整理捐款餘款及各界指定捐款用途，統籌分配「基隆市社會救助金專戶」款項，每戶低收入戶將加發1000元慰問金，期讓弱勢民眾安心過好年。