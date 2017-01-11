| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 生活

基隆春節慰問金加碼 弱勢過好年

2017-01-11  19:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接農曆新年，基隆市政府各區公所將從明天（12日）起陸續舉辦春節愛心聯歡活動，並於今天起陸續將每戶4500元的春節慰問金匯入帳戶，「基隆市社會救助金專戶」還會加發1000元，讓弱勢民眾過好年。

另外，基隆人安基金會預計22日在聖心國小舉辦寒士吃飽愛心尾牙活動，席開65桌宴請650名街友、邊緣戶、獨居老人及單親媽媽，今天開始發放邀請單，站長周泉宥表示，目前募款還有3成缺口，盼社會大眾伸出援手。可電洽：02-24273323。

周泉宥表示，往年到舉辦愛心尾牙活動前10天時，已經募集到8、9成經費，但今年還差3成、約20萬元，可能是受到一例一休影響，往年會捐款的中小企業老闆，今年捐款都縮水很多，甚至不捐了。

基隆市政府剛完成106年度低收入戶及中低收入戶社會救助調查，今年低收入戶2548戶、中低收入戶1331戶，與去年持平，社會處社會工作及救助科長蔡惠貞表示，今天起低收入戶春節慰問金將陸續匯入帳戶，而生活扶助、老人津貼等社會福利補助，也將統一於20日撥付。

此外，社會處整理捐款餘款及各界指定捐款用途，統籌分配「基隆市社會救助金專戶」款項，每戶低收入戶將加發1000元慰問金，期讓弱勢民眾安心過好年。

廣告
  • 基隆市社會處整理捐款餘款及各界指定捐款用途，統籌分配「基隆市社會救助金專戶」款項，每戶低收入戶將加發1000元慰問金。（基隆市府社會處提供）

    基隆市社會處整理捐款餘款及各界指定捐款用途，統籌分配「基隆市社會救助金專戶」款項，每戶低收入戶將加發1000元慰問金。（基隆市府社會處提供）

  • 基隆人安基金會預計22日在聖心國小舉辦寒士吃飽愛心尾牙活動，今天開始發放邀請單。（記者林欣漢攝）

    基隆人安基金會預計22日在聖心國小舉辦寒士吃飽愛心尾牙活動，今天開始發放邀請單。（記者林欣漢攝）

  • 基隆人安基金會今年愛心尾牙活動將席開65桌宴請650名街友、邊緣戶、獨居老人及單親媽媽。（記者林欣漢攝）

    基隆人安基金會今年愛心尾牙活動將席開65桌宴請650名街友、邊緣戶、獨居老人及單親媽媽。（記者林欣漢攝）

  • 民眾排隊領取人安愛心尾牙邀請單。（記者林欣漢攝）

    民眾排隊領取人安愛心尾牙邀請單。（記者林欣漢攝）

  • 基隆人安愛心尾牙活動經費還差3成，站長周泉宥表示，可能是受到一例一休影響，往年會捐款的中小企業老闆，今年捐款都縮水很多，甚至不捐了。（記者林欣漢攝）

    基隆人安愛心尾牙活動經費還差3成，站長周泉宥表示，可能是受到一例一休影響，往年會捐款的中小企業老闆，今年捐款都縮水很多，甚至不捐了。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人安基金會 弱勢 愛心尾牙 春節慰問金
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：基隆春節慰問金加碼 弱勢過好年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.