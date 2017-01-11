北市400學生腹瀉 疾管署：排除感染諾羅病毒
2017-01-11 20:13
〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市4所學校，多達400名學生午餐後陸續出現腹瀉情況，疾管署今（11日）排除感染諾羅病毒，指出可能是仙人掌桿菌或其他致病原。
綜合媒體報導，疾管署副署長羅一鈞表示，此次事件目前收到42件檢體，今天下午檢驗結果中顯示諾羅病毒和輪狀病毒均呈陰性，不過有3名廚工糞便中驗出仙人掌桿菌，另外2名學生的檢驗結果則要明天才會出來。
羅一鈞表示，疾管署與北市衛生局人員前往現場調查時，根據感染者腹瀉症狀輕微、恢復迅速、少嘔吐發燒等情形，已初步研判可能不是諾羅病毒，懷疑有其他致病原。目前除了發現仙人掌桿菌，食物檢體的部分則由北市衛生局進行檢驗。
日前北市衛生局查廠發現，供餐業者「士福實業公司」廚房有天花板、地板破損，以及冷凍冷藏櫃不乾淨等3項缺失，要求廠商即刻停餐。學生因食物中毒造成腹瀉，可依食安法處以6萬至2億元罰鍰，士福經理馬恆傑表示會盡力改善並負責。
疾管署指出，仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，多數食品受汙染後不會腐敗、變質，不過若在20℃以上環境放置過久，讓該菌大量繁殖並產生毒素，仍有可能導致中毒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 哪個高鐵站最荒涼？ 答案讓人大吃一驚
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 綠蠵龜陳屍淡水垃圾掩埋場 檢視死因不明
- 批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」
- 血液基金會有問題！ 衛福部成立專案小組調查
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 燈光師租華廈種大麻 60株大麻「曝光」
- 業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣
- 三星在台推新機 搶攻中階手機市佔率
- 日職》一年比一年快！大谷火球進化史影片看這裡（影音）
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 告別垃圾路 竹東公園路豎宣導牌
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 一人一信 搶救羅運落羽松
- NBA》戲弄林書豪？魔獸：我們只是在玩啦！（影音）
- NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 黃子佼購新房 獨扛6位數房貸
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 殺女友後Call友搭順風車 友人：看電視才知他殺人
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 獨家》肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 「拍料理就好人不用」柯以柔直播做菜又遭罵
- 尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統
- 足球》2026年世界盃擴軍48隊 FIFA主席：跟錢無關
- 兩棲克難週天堂路驗收 23人哭爬抵終點
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周
- 勞基法修法引發漲價風波 林全：是假議題
- 客運上摸女大生腰腿 色男辯：「以為她對我有意思」
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 八里雙屍命案 謝依涵三度判死 今更二審改判無期
- 葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間
- NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息
- 拍懸空美照 三峽鳶山景點爆紅
- 楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市400學生腹瀉 疾管署：排除感染諾羅病毒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分