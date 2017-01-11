北市400學生腹瀉 疾管署：排除感染諾羅病毒

2017-01-11 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市4所學校，多達400名學生午餐後陸續出現腹瀉情況，疾管署今（11日）排除感染諾羅病毒，指出可能是仙人掌桿菌或其他致病原。

綜合媒體報導，疾管署副署長羅一鈞表示，此次事件目前收到42件檢體，今天下午檢驗結果中顯示諾羅病毒和輪狀病毒均呈陰性，不過有3名廚工糞便中驗出仙人掌桿菌，另外2名學生的檢驗結果則要明天才會出來。

羅一鈞表示，疾管署與北市衛生局人員前往現場調查時，根據感染者腹瀉症狀輕微、恢復迅速、少嘔吐發燒等情形，已初步研判可能不是諾羅病毒，懷疑有其他致病原。目前除了發現仙人掌桿菌，食物檢體的部分則由北市衛生局進行檢驗。

日前北市衛生局查廠發現，供餐業者「士福實業公司」廚房有天花板、地板破損，以及冷凍冷藏櫃不乾淨等3項缺失，要求廠商即刻停餐。學生因食物中毒造成腹瀉，可依食安法處以6萬至2億元罰鍰，士福經理馬恆傑表示會盡力改善並負責。

疾管署指出，仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，多數食品受汙染後不會腐敗、變質，不過若在20℃以上環境放置過久，讓該菌大量繁殖並產生毒素，仍有可能導致中毒。