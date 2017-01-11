名間野溪多年未清理 竟積成蘆葦田

名間鄉萬丹橋下野溪多年未清理，溪流兩側土石淤積，甚至長成蘆葦田。（記者劉濱銓攝）

2017-01-11 18:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉萬丹橋下野溪多年未清理，溪流兩側淤積土石長滿蘆葦宛如田地，河道也幾乎隱沒變成水溝，居民擔心汛期來臨淹水影響生命財產安全，希望相關單位正視淤積問題。

萬丹橋下野溪河道寬約50公尺，兩旁堤防內的土石幾乎佔據40公尺，且滿布蘆葦、樹木及香蕉樹等植物，河道受土石及雜草影響，流向變得彎曲，部分堤防基礎也因此長期遭到沖刷，整治刻不容緩。

今縣長林明溱偕同名間鄉長陳文德、縣議員游宏達實地會勘，林認為，長滿蘆葦的淤積河道應儘速清淤，去除河川阻礙物後，河道截彎取直才能維持正常通洪能力，後續清淤工作將交由縣府工務處負責，預計投入279萬元經費，整治約1.5公里的淤積河道。

游宏達說，溪流因雜草及土石阻礙，水流不順，未來土石挖起後可堆至野溪兩旁，除能保護堤防，也能省下土石外運費用。

陳文德則表示，野溪每逢大雨就容易淹水，希望縣府未來整治野溪，能徹底清除雜草，解決當地萬丹及周邊新街的水患問題。