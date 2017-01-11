高雄鐵路地下化後 今年啟動「景觀園道」設計

高雄鐵路地下化工程正加緊趕工，騰空後的上方土地將打造成鐵路景觀園道。（記者葛祐豪攝）

2017-01-11 20:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，騰空後的上方土地約71公頃，交通部鐵改局正式委由高市府代辦鐵路景觀園道，市府將於今年內，啟動園道規劃設計。

高雄鐵路地下化工程從左營區大中二路以南，直到鳳山區大智陸橋西側，長約17.37公里，騰空後的上方土地，總共約71.29公頃。

在高市府多次爭取及民代協調下，市府工務局與交通部鐵改局，已完成高雄鐵路地下化園道代辦協議書簽署用印，確定由市府代辦鐵路景觀園道。

市長陳菊強調，鐵路地下化後騰空的土地，除提供人行空間，並串接周遭的自行車道系統，結合捷運及環狀輕軌，打造高雄特有的景觀綠色運輸系統。

工務局長趙建喬說，鐵路景觀園道預定於今年內，啟動園道規劃設計，規劃有綠廊、水廊、自行車道及寬敞人行空間。

綠廊全長約15公里，將從蓮池潭規劃到鳳山車站，串連蓮池潭、洲仔濕地、美術館、中都濕地、高雄車站、科工館、曹公圳、鳳山車站等高雄著名景點，一路種植景觀樹種，以紅花風鈴木為主，點綴阿勃勒、黃花風鈴木、鐵刀木等樹種，總共將種植1萬8千株喬木。

水廊則由蓮池潭規劃到愛河，串聯內惟埤濕地及活化鼓山運河，全長約4.4公里，平均水深約30公分，形成水與綠的景觀。

趙建喬也表示，鐵道沿線原有的陸橋、地下道，也會同步進行拆除。

高雄鐵路地下化工程預計於2019年5月，包含高雄車站、左營車站都切換至地下營運通車，2023年地面工程全部完工。