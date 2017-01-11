高雄鐵路地下化後 今年啟動「景觀園道」設計
2017-01-11 20:34
高雄鐵路地下化工程正加緊趕工，騰空後的上方土地將打造成鐵路景觀園道。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，騰空後的上方土地約71公頃，交通部鐵改局正式委由高市府代辦鐵路景觀園道，市府將於今年內，啟動園道規劃設計。
高雄鐵路地下化工程從左營區大中二路以南，直到鳳山區大智陸橋西側，長約17.37公里，騰空後的上方土地，總共約71.29公頃。
在高市府多次爭取及民代協調下，市府工務局與交通部鐵改局，已完成高雄鐵路地下化園道代辦協議書簽署用印，確定由市府代辦鐵路景觀園道。
市長陳菊強調，鐵路地下化後騰空的土地，除提供人行空間，並串接周遭的自行車道系統，結合捷運及環狀輕軌，打造高雄特有的景觀綠色運輸系統。
工務局長趙建喬說，鐵路景觀園道預定於今年內，啟動園道規劃設計，規劃有綠廊、水廊、自行車道及寬敞人行空間。
綠廊全長約15公里，將從蓮池潭規劃到鳳山車站，串連蓮池潭、洲仔濕地、美術館、中都濕地、高雄車站、科工館、曹公圳、鳳山車站等高雄著名景點，一路種植景觀樹種，以紅花風鈴木為主，點綴阿勃勒、黃花風鈴木、鐵刀木等樹種，總共將種植1萬8千株喬木。
水廊則由蓮池潭規劃到愛河，串聯內惟埤濕地及活化鼓山運河，全長約4.4公里，平均水深約30公分，形成水與綠的景觀。
趙建喬也表示，鐵道沿線原有的陸橋、地下道，也會同步進行拆除。
高雄鐵路地下化工程預計於2019年5月，包含高雄車站、左營車站都切換至地下營運通車，2023年地面工程全部完工。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 哪個高鐵站最荒涼？ 答案讓人大吃一驚
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 綠蠵龜陳屍淡水垃圾掩埋場 檢視死因不明
- 批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」
- 血液基金會有問題！ 衛福部成立專案小組調查
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 燈光師租華廈種大麻 60株大麻「曝光」
- 業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣
- 三星在台推新機 搶攻中階手機市佔率
- 日職》一年比一年快！大谷火球進化史影片看這裡（影音）
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 告別垃圾路 竹東公園路豎宣導牌
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 一人一信 搶救羅運落羽松
- NBA》戲弄林書豪？魔獸：我們只是在玩啦！（影音）
- NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 黃子佼購新房 獨扛6位數房貸
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 殺女友後Call友搭順風車 友人：看電視才知他殺人
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 獨家》肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 「拍料理就好人不用」柯以柔直播做菜又遭罵
- 尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統
- 足球》2026年世界盃擴軍48隊 FIFA主席：跟錢無關
- 兩棲克難週天堂路驗收 23人哭爬抵終點
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周
- 勞基法修法引發漲價風波 林全：是假議題
- 客運上摸女大生腰腿 色男辯：「以為她對我有意思」
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 八里雙屍命案 謝依涵三度判死 今更二審改判無期
- 葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間
- NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息
- 拍懸空美照 三峽鳶山景點爆紅
- 楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄鐵路地下化後 今年啟動「景觀園道」設計
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分