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馬路如虎口！花蓮交叉路口車禍多 警促改善

花蓮縣警察局統計，去年道路交通事故件數（A1死亡+A2受傷類）總計4851件，其中事故比例最高的是交叉路口的相撞意外。（記者王錦義攝）

2017-01-11  19:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕依據花蓮縣警察局統計，去年道路交通事故件數（A1死亡+A2受傷類）總計4851件，其中事故的道路型態為交岔路者佔了7成以上比率，高於全國平均值。交通隊長黃增樟說，用路人行經十字路口「未依規定讓車」是主要原因，其次是逆向提前轉彎，除呼籲民眾行經十字路口，務必減速、左右觀看，也在重要路口加裝分隔桿預防。

花蓮縣幅員遼闊，許多鄉村地區道路因車流量不大沒有設置交通號誌，行經無號誌十字路口，僅能依靠用路人自行提高警覺，遵守規則注意左右來車，放慢速度來降低路口事故。黃增樟說，民眾在經過路口時大多未遵守交通安全規則，支道未讓幹道先行；遇閃紅燈路口未停車再開，閃黃路口未減速；還有汽機車用路人在還未到達路口前，為搶轉彎先機，而跨越車道、逆向提前轉彎的情況也屢見不鮮，這些違規行為都是路口發生車禍的主要原因。

依據交通規則，遇到無號誌路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，未設標誌、標線劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。交通隊指出，上月在吉安鄉吉安路與福興路口發生的A1死亡事故，就是支線道車沒有暫停讓幹線道車先行的意外，騎機車19歲尤姓男子遇閃紅燈路口未停車查看，直接穿越時遭汽車撞上當場死亡。

交通隊指出，根據交通部委託交通大學針對各縣市所做「道路交通安全指標研究」中，花蓮縣除路口交叉撞，還有65歲以上事故、行人事故這幾類發生案高於全國各縣市平均值，例如去年度共發生46件A1死亡事故，造成51人死亡，其中65歲以上老人有21人，佔百分之41.17%，比例相當高，而慢車5人，行人6人，因此除加強交安宣導，在易發生事故路口也增設分隔桿區隔、提醒用路人注意安全。

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  • 花蓮縣經常有用路人提前轉彎而逆向行駛發生車禍，警局在重要路段加裝分隔桿預防。（記者王錦義攝）

    花蓮縣經常有用路人提前轉彎而逆向行駛發生車禍，警局在重要路段加裝分隔桿預防。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣最常見的車禍意外為交叉路口意外，警方呼籲依照交通規則通行確保安全。（花蓮縣警局交通隊提供）

    花蓮縣最常見的車禍意外為交叉路口意外，警方呼籲依照交通規則通行確保安全。（花蓮縣警局交通隊提供）

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