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亂倒廢土業者挖土機拍賣 203萬元拍定

2017-01-11  19:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕土庫吳姓鎮民代表父子違反廢棄物清理法，亂倒廢土，雲林地檢署查扣作案用挖土機1臺，今天舉辦變價拍賣會，現場共56名民眾領標，110萬元起標，最後以203萬元拍定。

吳姓代表父子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從民國95年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥、紡織污泥等事業廢棄物，分別載運到雲林縣斗南鎮及土庫鎮的承租農地回填及堆放，10年來載運超過5萬8000公噸，污染農地約1.5公頃，不法獲利逾億元。

檢察官吳文城依新修正刑事訴訟法第133條，向法院聲請查扣吳嫌及其兩個兒子和大媳婦名下不動產、農會、銀行等金融機構戶頭，經雲林地方法院裁定准予扣押，估計已扣押的財產市值約4400萬元。吳嫌長子於去年12月16日自行繳交部分犯罪所得500萬元，並自願由地檢署將扣押犯罪工具挖土機1台變價拍賣，同時提出廢棄物清理計畫書。

地檢署今天拍賣犯罪工具挖土機1台，以203萬元拍定，實現「任何人不得因犯罪享有利得」的理念，維護公平正義。

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  • 犯罪工具挖土機被雲林地檢署變價拍賣，以203萬元拍定。（記者詹士弘攝）

    犯罪工具挖土機被雲林地檢署變價拍賣，以203萬元拍定。（記者詹士弘攝）

  • 土庫吳姓鎮民代表父子違反廢棄物清理法，挖土機被雲林地檢署變價拍賣。（記者詹士弘攝）

    土庫吳姓鎮民代表父子違反廢棄物清理法，挖土機被雲林地檢署變價拍賣。（記者詹士弘攝）

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