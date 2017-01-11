農曆春節10大出國景點 日本最受歡迎
2017-01-11 22:16
旅遊搜尋引擎「Skyscanner」指出，10大農曆春節最受台灣旅客歡迎的景點，以日本為最受台灣旅客歡迎的景點。（資料照，路透）
〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將近，旅遊搜尋引擎「Skyscanner」今（11）日公布「2017農曆春節台灣旅客出國旅遊」報告，利用大數據分析出10大農曆春節最受台灣旅客歡迎的景點，其中以日本為最受台灣旅客歡迎的景點。
綜合媒體報導，根據報告數據指出，台灣人農曆春節出國的時間可分為兩個時段，主要集中在除夕前一天到初一，第二波則在初五。另也分析出10大農曆春節最受台灣旅客歡迎的景點，由日本的東京奪冠，其次依序為：大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、札幌、新加坡、福岡、名古屋，其中光是日本景點就佔了6個名額。
而此次分析，是根據10個旅遊景點的動靜態及交通便利性作交叉分析，分別整理出長輩同行、親子同遊、情侶或單獨旅行等參考依據，例如帶長輩出遊，因長輩多在意「參與感」而非景點多寡，因此建議較不緊密的行程，像是交通密集方便的香港、東京、首爾等，都是不錯的選擇。
另外，若是帶小孩同行，須注意孩子的體力部分，以及留意小朋友走失或是使用嬰兒車等考量，因此建議可帶小朋友前往東京迪士尼樂園、大阪環球影城等景點；至於情侶出遊，則可前往充滿北國風情的札幌時計台、北海道大學的銀杏大道，或是及曼谷Red Sky高空夜景等。
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