| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 生活

台南鯤喜灣觀光旺 T-BIKE確定落腳灣裡地區

2017-01-11  19:29

〔記者王俊忠／台南報導〕南區鯤喜灣地區近來因灣裡商圈、喜樹喜市集的興起，活動頻繁，吸引大量遊客前往觀光，為使遊客更加便利慢遊旅行，市議員呂維胤邀市府交通局長張政源與地方代表會勘評估後，成功爭取T-BIKE設在灣裡地區，期望增加遊客便利性，帶動鯤喜灣觀光。

張政源同意在灣裡設置T-BIKE站點，並允諾至少會有二十四輛腳踏車，單車站地點選定萬年殿前的萬年公園廣場。

呂維胤表示，他曾於上會期總質詢提及鯤喜灣的黃金海岸有段傍海的自行車步道，但周遭卻無自行車租借管道十分可惜，尤其此路段是市府目前建造中的雙博物館自行車道其中一節，加上周邊有眾多景點，包括歷史廟宇、美食商圈、生態濕地、海岸海洋、文創市集，有極大觀光潛力，設置T-BIKE增加遊客交通上便利性，能吸引更多觀光人潮到此地遊玩。

呂議員說，T-BIKE站位置鄰近黃金海岸，且到灣裡商圈與喜樹市集都很方便，也在公車站下站處旁，未來遊客想暢遊鯤喜灣景點會更方便。

交通局表示，未來期望在T-BIKE設置後，地方人士及商圈能共同規劃，將地方景點及美食地圖結合成鯤喜灣自行車輕旅行路線，讓遊客能透過單車盡興體驗灣裡之趣。

廣告
  • 南市議員呂維胤曾帶多人騎單車遊逛到南區灣裡萬年殿前廣場。（記者王俊忠翻攝）

    南市議員呂維胤曾帶多人騎單車遊逛到南區灣裡萬年殿前廣場。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市南區鯤喜灣地區觀光日盛，議員呂維胤（右三）爭取T-BIKE落腳灣裡地區拍板定案。（記者王俊忠攝）

    南市南區鯤喜灣地區觀光日盛，議員呂維胤（右三）爭取T-BIKE落腳灣裡地區拍板定案。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： T-Bike 鯤喜灣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：台南鯤喜灣觀光旺 T-BIKE確定落腳灣裡地區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.