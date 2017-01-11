刺激國旅！業者推國旅卡每人5折起超值行程
2017-01-11 19:58
刺激國旅，旅遊業者與銀行業者合作，推國旅卡每人5折起超值行程。（記者甘芝萁攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕政院祭出3億國旅刺激方案後，也調整國旅卡使用方式，讓國旅卡使用能實際使用在旅遊商品上，而業者也看準此波政策所帶來的商機，紛紛推出國旅優惠，更搭配相關業者，讓國旅卡使用更佳優惠，包括雪霸、武陵農場一日遊千元有找，搭配指定銀行國旅卡再打5折，到郊外賞花親近大自然不到500元，非常超值。
配合政府政策，同時發現台灣在地之美，並讓持國旅卡的公務員有更多的國旅選擇，雄獅旅遊推出上千條國旅行程可享補助，並與玉山國民旅遊卡卡友合作，另推指定行程獨享折扣，最低二人同行只要399元就可成行，持玉山國旅卡指定行程還可再打5折。
推薦行程包括雪霸、武陵農場一日遊，售價999元起，持玉山國旅卡每人再打5折，等於一人不到500元；宜蘭走春，品嘗蘇澳漁港美食一人399元、大山木場及芬園花卉園區一日遊499元起、內灣櫻花季，康樂社區做元宵一日遊799元起，並各推限量5組的第二人免費。想玩離島也有優惠行程可選，3月底前買華信機票遊金門就送823會館住宿，只要3999元起；下單澎湖喜來登住宿，就送價值3500元的兒童來回機票，售價4299元起。
高鐵也加入此波推廣國旅的行列，3月底前只要透過雄獅旅行社購買2月6日到3月31日出發、高鐵假期全系列產品，前1000名旅客可獲贈限量的高鐵旅行收納包或高鐵帽，還可參加抽獎，有機會獲得高鐵假期二天一夜自由行（共5套），或9條高鐵精選一日豐富行（共5套）。
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