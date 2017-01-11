校園午餐取消水果？ 農委會：還沒決定，再討論

2017-01-11 18:48

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年9月起，全國校園午餐將全面採用「4章1Q」食材，但也相對會提高成本。台北、新北及桃園市餐盒食品商業同業公會今天發出聲明表示，建議營養午餐取消供應水果。對此，農委會表示，政策未上路，還沒決定要不要取消水果供應，但9月之後，所有食材包括水果都要符合「4章1Q」。

農委會副主委陳吉仲表示，目前學校契約未明確規定水果供應須符合「4章1Q」，而限於價格，水果供應的品質也讓學生和家長不滿意，但業者如果要顧及品質，提供「4章1Q」的水果，價格會漲。

陳吉仲說，已看到業者的反應，會再跟各縣市政府討論，確定可行的方式。

陳吉仲指出，北中南東區分別開座談會，明天剩中區和南區，透過座談會討論一些特殊性的部分，包括蔥、薑等調味料可先不用「4章1Q」，而颱風後生產不足、菜價上漲的期間也可彈性處理。都可放在契約中修正

陳吉仲強調，全國3千所學校、180幾萬學童，以每人每道菜100至200克的供應量，經過盤點，國內「4章1Q」食材的供應量絕對夠，主要是如何分配的問題。

未來，除了6都成立食材供應平台，作為團膳業者食材來源。農委會也將督導各地批發市場拍賣「4章1Q」的食材，確保來源無虞。