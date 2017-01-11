高鐵10週年受邀來台 現役司機都是他的徒子、徒孫

高鐵滿10週年，凱瑟受邀訪台並與老朋友相聚。（記者顏宏駿攝）

2017-01-11 18:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣高鐵走過10年，現役的駕駛幾乎都是他的徒子、徒孫！他是來自澳州的凱瑟，台灣高鐵行駛台灣10週年，凱瑟以貴賓身份受邀來台，他趁這難得的機會拜訪在台友人，今天他來到彰化跟彰化扇形車庫的技師老朋友相聚，凱瑟難得暢談他當年來台「訓練台灣在地生力軍」的點點滴滴。

現年61歲的凱瑟原本在澳洲布里斯本開柴油動力列車並調度，11年前，台灣高鐵重金挖角他前來帶領97名來自歐洲的列車機師作為「種子教官」，而這些種子教官又訓練台灣的在地的列車駕駛，所以現役的台灣高鐵司機幾乎都是凱瑟的徒子徒孫。

凱瑟當年的職銜是「運務部主任」，負責訓練列車司機，工作之餘結識很多台灣朋友，這次趁著受邀訪台，一一拜拜訪老朋友，今天他跟彰化扇形車庫的技師們相聚，隨身帶著翻譯的他，話匣子一開，透露許多當年草創高鐵的點滴。

他說，台灣高鐵雖是日本製列車，但是第一代駕駛，絕大部分都來自歐洲，包括比利時、德國、法國…，這些「八國聯軍種子教官」由他負責領軍，八國聯軍再訓練在地的生力軍，當時由他們帶出來的新手駕駛，現在都已經成為高鐵的司機骨幹。

他說，離開台灣5年，再見到老朋友，昔日大家合力打拚的情景，一一浮現眼前，舊地重遊，讓他很珍惜這次相聚。

現年61歲的凱瑟說，他原本在澳洲布里斯本開柴油動力火車，生命中從來沒有想過會來到台灣，因為朋友「揪」，便踏上這段「高鐵旅程」。

他表示，台灣高鐵是國際標準軌，跟他在澳洲行駛的柴油動力車一樣，他的專長是運務調度和行駛，只要懂得列車各項功能，很快就駕輕就熟，很自然就成為種子教官的領導。

他還說，跟歐洲其它國家相較，台灣高鐵的興建時間較慢，它排除早期高鐵的缺點，汲取優點，是「很棒」的高鐵列車。

凱瑟5年前因「階段性任務」結束，又回到澳洲布里斯本的柴油列車調度廠服務，「我很享受自己的工作」，記者問他，如果有機會再到台灣工作你願意嗎？凱瑟雙手摸著心坎，很篤定的說「我很樂意，因為這塊土地的人都太美好。」