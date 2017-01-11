高鐵10週年受邀來台 現役司機都是他的徒子、徒孫
高鐵滿10週年，凱瑟受邀訪台並與老朋友相聚。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣高鐵走過10年，現役的駕駛幾乎都是他的徒子、徒孫！他是來自澳州的凱瑟，台灣高鐵行駛台灣10週年，凱瑟以貴賓身份受邀來台，他趁這難得的機會拜訪在台友人，今天他來到彰化跟彰化扇形車庫的技師老朋友相聚，凱瑟難得暢談他當年來台「訓練台灣在地生力軍」的點點滴滴。
現年61歲的凱瑟原本在澳洲布里斯本開柴油動力列車並調度，11年前，台灣高鐵重金挖角他前來帶領97名來自歐洲的列車機師作為「種子教官」，而這些種子教官又訓練台灣的在地的列車駕駛，所以現役的台灣高鐵司機幾乎都是凱瑟的徒子徒孫。
凱瑟當年的職銜是「運務部主任」，負責訓練列車司機，工作之餘結識很多台灣朋友，這次趁著受邀訪台，一一拜拜訪老朋友，今天他跟彰化扇形車庫的技師們相聚，隨身帶著翻譯的他，話匣子一開，透露許多當年草創高鐵的點滴。
他說，台灣高鐵雖是日本製列車，但是第一代駕駛，絕大部分都來自歐洲，包括比利時、德國、法國…，這些「八國聯軍種子教官」由他負責領軍，八國聯軍再訓練在地的生力軍，當時由他們帶出來的新手駕駛，現在都已經成為高鐵的司機骨幹。
他說，離開台灣5年，再見到老朋友，昔日大家合力打拚的情景，一一浮現眼前，舊地重遊，讓他很珍惜這次相聚。
現年61歲的凱瑟說，他原本在澳洲布里斯本開柴油動力火車，生命中從來沒有想過會來到台灣，因為朋友「揪」，便踏上這段「高鐵旅程」。
他表示，台灣高鐵是國際標準軌，跟他在澳洲行駛的柴油動力車一樣，他的專長是運務調度和行駛，只要懂得列車各項功能，很快就駕輕就熟，很自然就成為種子教官的領導。
他還說，跟歐洲其它國家相較，台灣高鐵的興建時間較慢，它排除早期高鐵的缺點，汲取優點，是「很棒」的高鐵列車。
凱瑟5年前因「階段性任務」結束，又回到澳洲布里斯本的柴油列車調度廠服務，「我很享受自己的工作」，記者問他，如果有機會再到台灣工作你願意嗎？凱瑟雙手摸著心坎，很篤定的說「我很樂意，因為這塊土地的人都太美好。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 今明天氣回溫 週五「連6天」冷氣團報到！
- 同志自殺不是假新聞？ 週刊爆：在挺同大遊行前4天
- 《長照法》修正案通過 財源由遺贈稅、菸稅支應
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- （影音）爸爸跟孔侑選誰 許老三這樣說
- 中職》前熊隊洋砲貝茲 「回鍋」任猿隊客座打教
- 嘉義廟宇迎春 開放祈福點燈
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- 岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg
- IS處決同性戀 男子遭推下樓慘死
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 恐龍陪宣傳 南投燈會弦外音
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- HBL》能仁轟12顆三分彈 攻下104分打趴光復
- 越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返
- 人妻身分阻礙政途 海倫清桃急踩剎車
- 自由廣場》〈林保華專欄〉公權無力，惡棍囂張
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 神話認了過去常犯這個錯 強調已「改過自新」
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 自由廣場》好無助？ 不會啊！
- 蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
- 「準備掃街土城...誰挺一起殺」 竹聯幫堂主發佈追殺令
- 彰南產業園區撤案 經部背書
- 義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 國民黨主席選舉 地方黨部提案放寬投票權
- 謝依涵改判無期 家屬：判決無法對兩死者交待
- NBA》兩大禁區高手對決 卡森斯飆外線助國王逆轉
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
- 小舉動大溫暖 阿伯騎車被風吹倒獲警救援
- 戴資穎見面會 週六相約台北台中
- 尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統
- 鼎興詐貸案再傳喚 永豐銀經理60萬元交保
標題：高鐵10週年受邀來台 現役司機都是他的徒子、徒孫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email