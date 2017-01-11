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台灣燈會道路光環境 有車輛路線指引功能

土庫交流道旁的光環境，讓人看了相當驚艷。（記者詹士弘攝）

2017-01-11  18:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會已進入倒數階段，78線土庫交流道的道路光環境也完成點燈，雲林縣府表示，光環境除有美化功能外，也有車輛路線導引功能，避免所有車輛都在虎尾交流道下，造成交通打結，未來縣府也將在斗南、彰化溪州及嘉義高鐵站設接駁站，以紓解車潮。

「愈來愈有燈會的feel」，土庫交流道的光環境點亮後，往來民眾都說好美，縣府工務處長彭子程表示，土庫交流道附近照明不足，所以特別設置光環境，讓民眾特別有感，未來也希望從78線到虎尾燈區的民眾，可以從土庫交流道下快速道路，進行車輛分流，以避免所有車輛都從虎尾交流道下，造成車流堵塞情形。

彭子程也說，為因應龐大賞燈人潮帶來的停車問題，縣府將在斗南設置面積8公頃、可停3千輛車的停車場，另彰化來的遊客，可在溪州鄉停車，約可容納1千輛車，另嘉義縣市來的遊客，也可以把車停在228公園或嘉義高鐵站，縣府安排免費接駁公車，民眾可多多利用，不需開車到燈會現場。

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  • 土庫交流道旁的光環境，讓人看了相當驚艷。（記者詹士弘攝）

    土庫交流道旁的光環境，讓人看了相當驚艷。（記者詹士弘攝）

  • 雲樣的光環境，讓人看了很有感。（記者詹士弘攝）

    雲樣的光環境，讓人看了很有感。（記者詹士弘攝）

  • 像不像童話故事場景？（記者詹士弘攝）

    像不像童話故事場景？（記者詹士弘攝）

  • 看見有設計感的光環境，對台灣燈會期待加深了。（記者詹士弘攝）

    看見有設計感的光環境，對台灣燈會期待加深了。（記者詹士弘攝）

  • 看見有設計感的光環境，對台灣燈會期待加深了。（記者詹士弘攝）

    看見有設計感的光環境，對台灣燈會期待加深了。（記者詹士弘攝）

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