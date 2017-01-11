國發會：倡議公私部門協力 推展「社會經濟」
2017-01-11 18:26
國發會今天邀請專家學者、相關機關、團體100多位代表，舉行「創新社會經濟發展研討會」（國發會提供）
〔記者王孟倫／台北報導〕行政院國發會今（11）日舉辦「創新社會經濟發展研討會」。國發會表示，「社會經濟」結合社會價值與經濟發展，已被歐美國家視為解決長期性社會問題的一種政策選項，未來我國可結合創新思維，透過公私部門協力倡議及推動。
這場研討會由國發會邀請專家學者、相關機關、團體100多位代表，共同就我國「社會經濟」政策之推動，從理論概念、國際實務、本土經驗、制度問題與挑戰等進行討論及意見交流。
國發會官員表示，由於我國社會經濟在民間與政府的共同努力下，已建立初步基礎，不過，考量社會經濟活動具多元性，為利我國未來相關政策推動參考，因此舉辦這場研討會，以聆聽匯集各界意見。
本次研討會以日本合作金融實例，探討在高齡化社會下，因應政府社會福利支出倍增，加上高齡者照顧及孤立問題惡化，如何透過合作金融，活化資產，開創高齡者第二人生，日本政策金融公庫扮演重要的角色。對照我國的儲蓄互助社，也是秉持照顧基層弱勢的精神，提供在地服務、小額快速放款等，講求以人為出發點的共同互助關係。
會中也探討我國綠色農業議題，藉由關注食品安全問題的消費者，發起「共同購買運動」，也就是直接向生產者購買優質農產品，逐步擴大組成消費合作社，集結眾人的消費力，實踐「責任生產、責任消費」的組織精神；並輔導農友採用友善土地的耕作方式，喚起消費者注重食品安全意識，帶動友善農業和認證產品發展。
國發會指出，未來也可以規劃運用社會企業力量，連結生產者與消費者，建立農業新價值鏈，為農村帶來發展效益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 今明天氣回溫 週五「連6天」冷氣團報到！
- 同志自殺不是假新聞？ 週刊爆：在挺同大遊行前4天
- 《長照法》修正案通過 財源由遺贈稅、菸稅支應
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- （影音）爸爸跟孔侑選誰 許老三這樣說
- 中職》前熊隊洋砲貝茲 「回鍋」任猿隊客座打教
- 嘉義廟宇迎春 開放祈福點燈
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- 岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg
- IS處決同性戀 男子遭推下樓慘死
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 恐龍陪宣傳 南投燈會弦外音
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- HBL》能仁轟12顆三分彈 攻下104分打趴光復
- 越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返
- 人妻身分阻礙政途 海倫清桃急踩剎車
- 自由廣場》〈林保華專欄〉公權無力，惡棍囂張
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 神話認了過去常犯這個錯 強調已「改過自新」
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 自由廣場》好無助？ 不會啊！
- 蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
- 「準備掃街土城...誰挺一起殺」 竹聯幫堂主發佈追殺令
- 彰南產業園區撤案 經部背書
- 義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 國民黨主席選舉 地方黨部提案放寬投票權
- 謝依涵改判無期 家屬：判決無法對兩死者交待
- NBA》兩大禁區高手對決 卡森斯飆外線助國王逆轉
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
- 小舉動大溫暖 阿伯騎車被風吹倒獲警救援
- 戴資穎見面會 週六相約台北台中
- 尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統
- 鼎興詐貸案再傳喚 永豐銀經理60萬元交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國發會：倡議公私部門協力 推展「社會經濟」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分