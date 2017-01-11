國發會：倡議公私部門協力 推展「社會經濟」

國發會今天邀請專家學者、相關機關、團體100多位代表，舉行「創新社會經濟發展研討會」（國發會提供）

2017-01-11 18:26

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院國發會今（11）日舉辦「創新社會經濟發展研討會」。國發會表示，「社會經濟」結合社會價值與經濟發展，已被歐美國家視為解決長期性社會問題的一種政策選項，未來我國可結合創新思維，透過公私部門協力倡議及推動。

這場研討會由國發會邀請專家學者、相關機關、團體100多位代表，共同就我國「社會經濟」政策之推動，從理論概念、國際實務、本土經驗、制度問題與挑戰等進行討論及意見交流。

國發會官員表示，由於我國社會經濟在民間與政府的共同努力下，已建立初步基礎，不過，考量社會經濟活動具多元性，為利我國未來相關政策推動參考，因此舉辦這場研討會，以聆聽匯集各界意見。

本次研討會以日本合作金融實例，探討在高齡化社會下，因應政府社會福利支出倍增，加上高齡者照顧及孤立問題惡化，如何透過合作金融，活化資產，開創高齡者第二人生，日本政策金融公庫扮演重要的角色。對照我國的儲蓄互助社，也是秉持照顧基層弱勢的精神，提供在地服務、小額快速放款等，講求以人為出發點的共同互助關係。

會中也探討我國綠色農業議題，藉由關注食品安全問題的消費者，發起「共同購買運動」，也就是直接向生產者購買優質農產品，逐步擴大組成消費合作社，集結眾人的消費力，實踐「責任生產、責任消費」的組織精神；並輔導農友採用友善土地的耕作方式，喚起消費者注重食品安全意識，帶動友善農業和認證產品發展。

國發會指出，未來也可以規劃運用社會企業力量，連結生產者與消費者，建立農業新價值鏈，為農村帶來發展效益。