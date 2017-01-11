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腸癌篩檢率偏低 北市衛生局推篩檢兌加值金活動

2017-01-11  18:34

〔記者張議晨／台北報導〕據台北市衛生局統計，北市大腸癌發生率在102年曾高居十大癌症發生人數首位，104年也排名第二，平均每天有5人罹患大腸癌，但50歲首篩族接受腸癌篩檢比率卻不到2成。北市衛生局表示，為鼓勵民眾參與篩檢，今年完成腸癌篩檢者，可使用台北卡集點，並兌換悠遊卡加值金100元，呼籲民眾踴躍篩檢。

民眾外食比例偏高，且偏向高脂肪、低纖及多紅肉的西化食物為主，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數不斷增加，且有「年輕化」趨勢。

北市聯醫仁愛院區內科醫師廖敏凱補充說明，大腸癌在早期較無明顯症狀，但若出現大便明顯帶血，或大便型態改變、體重突然下降等現象就需注意。

衛生局表示，目前50歲至74歲民眾，每2年有1次免費糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性者，應進一步接受大腸鏡確診檢查，依據國健署資料，大腸癌經篩檢發現的病變，有94.2%是處於癌前病變及0至2期的癌症早期病變，若早期發現治療，5年存活率可達8成以上。

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  • 衛生局表示，目前50歲至74歲民眾，每2年有1次免費糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性者，應進一步接受大腸鏡確診檢查。示意圖。（記者林孟婷翻攝）

    衛生局表示，目前50歲至74歲民眾，每2年有1次免費糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性者，應進一步接受大腸鏡確診檢查。示意圖。（記者林孟婷翻攝）

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