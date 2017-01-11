哪個高鐵站最荒涼？ 答案讓人大吃一驚

2017-01-11 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵通車不但縮短南北距離，也讓交通變得更加便利。但日前有網友搭乘高鐵到桃園，卻發現周邊除了一間百貨公司，一整片都是草原，不禁在PTT上發問「哪個高鐵站最荒涼？」綜合網友留言的投票結果，卻讓人大吃一驚！

有網友日前在PTT貼文表示：「今天去桃園高鐵站，附近只有一間百貨公司，其他都是草原，有沒有桃園高鐵站是全台最荒涼的八卦」認為屬於交通重要樞紐的高鐵站，為何周遭環境卻顯得很荒涼，貼文一出，立刻吸引網友討論紛紛留言分享心目中最荒涼的高鐵站，有網友表示「絕對是田中，旁邊整片只有田」、「怎麼沒人提苗栗，邊緣成這樣」、「絕對是田中，荒涼到在哪裡都不知道」。

但綜合投票結果卻出乎眾人意料之外，獲得網友評選最荒涼的高鐵站的不是田中、苗栗等新建成的高鐵站，而是身為觀光勝地的台南，投票網友表示「台南啊！超級荒涼，到市區還要10~20分鐘的車程」「每次搭台南高鐵還得先坐25分鐘電聯車」、「台南出去只有高鐵路 路上連個店都沒有」。