賞梅又怕路窄塞車 國姓金瓜山老梅園推預約制

國姓鄉南港村金瓜山有1.5公頃的老梅園，梅花盛開一片雪白，農民特別採預約制免費開放遊客觀賞。（記者佟振國攝）

2017-01-11 18:23

〔記者佟振國／南投報導〕想賞梅又怕路窄塞車？南投縣國姓鄉南港村金瓜山有1.5公頃的老梅園，農民願免費開放供遊客參觀，但為兼顧參觀品質與避免破壞，特別採取預約制，錯開人潮，讓遊客能夠盡興而歸，目前當地梅花已全部盛開，花期大約還有1週左右，遊客要把握機會。

國姓鄉南港村九份二山最近梅花盛開，美不勝收，同樣在鄰近的金瓜山也有一整片梅園，都是樹齡5、60年的老梅樹，樹型優美，梅花盛開一片雪白，成為當地居民私房景點。

農民洪梓祐表示，約1.5公頃的梅園由數位農民共同栽培管理，去年已正式開放遊客參觀，但山區道路狹窄，短時間無法解決，農民決定採取預約制，希望透過總量管制與錯開參觀時間，維持觀賞品質，目前梅花已完成盛開，估計還有1週的時間，民眾要預約賞梅可電洽：0965-443978或049-2450093。