基隆田寮河能不能釣魚？市府：未反對過
2017-01-11 18:21
基隆田寮河是台灣第一條人工運河。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市田寮河到底能不能釣魚，是很多民眾心中的疑問，磯探聯盟釣魚協會等釣魚團體積極爭取開放垂釣，市議員韓良圻今天下午邀相關單位現勘，市府各單位都表示，未明文規定禁止釣魚，也從未反對過。
基隆田寮河是全台第一條人工開鑿的運河，是昔日上游伐木和煤礦運輸至下游的要道，隨著經濟發展型態改變，田寮河也轉型為親水休憩空間，漲潮時，常有海鰱、烏魚沿著基隆港游入田寮河，釣友還組成同樂會，每年舉辦比賽，不過，由於田寮河的水質欠佳，漁獲都是當場放生，沒有人帶回家或變賣。
釣友反映，在田寮河兩側釣魚，經常被各單位「關切」，令他們備感壓力，希望市府開放讓民眾休閒垂釣，享受釣魚的生活樂趣。參與連署的台灣釣權團結聯盟陳情代表協會包括中華民國磯探聯盟釣魚協會、台灣波特船水上活動協會、台灣釣權會、台北市台灣釣友之星協會、南部漁汛會、休憩浮具發展協會、外木山釣友會等26個。
市議員韓良圻今天下午邀集市府產業發展處、交通旅遊處、仁愛區公所等相關單位會勘，了解田寮河開放水域作為民眾釣魚的可行性，消息引來100多名釣友到場，表達請市府開放田寮河水域的訴求。
市府相關單位都表示只有聯絡勸說，從未開單處罰過，韓良圻表示，田寮河不屬於封溪護漁區段，又沒有不可釣魚的規定，會把釣魚團體意見彙整，作為開放田寮河可以釣魚的依據。
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