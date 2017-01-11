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長知識了！原來貓頭鷹的「笑聲」是這樣

2017-01-11  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都聽過鸚鵡說話，但你聽過貓頭鷹的笑聲嗎？

日本網友日前在YouTube上分享一段影片，一名貓頭鷹的主人替他的寵物紀錄生活，其中白色的貓頭鷹發出低沉的笑聲，宛如大叔一般，眼睛還笑到瞇了起來，十分逗趣。

喜感十足的貓頭鷹也立刻引起網友一片好評，更紛紛留言表示「哈利波特向牠施了魔法嗎」、「這是我的笑聲吧」、「這笑聲害我嚇到閃尿」、「也太可愛了吧」。

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  • 貓頭鷹發出低沉的笑聲，宛如大叔，十分逗趣。（圖擷自YouTube）

    貓頭鷹發出低沉的笑聲，宛如大叔，十分逗趣。（圖擷自YouTube）

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