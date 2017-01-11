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政大生轉租學校宿舍1日500元 網友酸：是張淑晶?

2017-01-11  19:05

〔即時新聞／綜合報導〕宿舍對不少出外求學的學生來說相當省錢，但卻有人將宿舍當作賺取暴利的工具，引起校方關注。

有網友在臉書「黑特政大」匿名表示，期末考期間，自己與朋友打賭一定會有人在學校宿舍搞日租套房，沒想到上網一查，竟然真的在知名租屋網Airbnb找到，且還開出一日500元租金的價碼，立刻引起學生及校方關注。一名長期住宿的網友分析，政大一學期的宿舍費最便宜是8350元，最貴的單人房一學期也才3萬3150元，平均一日租金約55元到200元之間，現在被PO到租屋網轉租，真的相當諷刺。

事後，疑似是出租者的女同學為讓風波平息，也在該貼文下留言解釋來龍去脈，她指出因為是要轉租學校附近的套房雅房，所以才拿學校宿舍的照片來使用，但後來因為技術問題無法下架，才又被找了出來。自己也已經與校方住宿組解釋了，她也同意接受退宿處分。

不過這樣的說法仍有仍有同學不買單，有人質疑，該名同學在校外租屋，為何會被退宿？也有人直指這名女同學以前就有疑似出租學校宿舍的行為，其他網友也酸爆「張淑晶是你？」、「狂下學奇的住宿費都省了」、「租500騙國外觀光客不道德吧」。

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  • 網友在Airbnb發現，政大宿舍遭學生當日租套房出租。（翻攝黑特政大）

    網友在Airbnb發現，政大宿舍遭學生當日租套房出租。（翻攝黑特政大）

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