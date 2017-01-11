史上最狂賽馬宣傳片 連Youtuber也瘋狂
〔即時新聞／綜合報導〕知名的Youtuber （PewDiePie）分享了一段長達10分鐘，介紹日本中央競馬會（JRA）為了推廣賽馬而推出的電影，但超狂片段卻讓PewDiePie及網友們紛紛拍桌大笑。
一開始就如一般所看到的選手進場，分別是來自日本的1號馬，接著是來自法國的2號馬，但PewDiePie卻很困惑，為何馬穿著粉紅蕾絲吊帶褲？
接著是來自日本的3號黑馬，頂著像貓王一樣的帥勁髮型，還有來自美國的4號馬，沒想到竟然是匹協力馬，且還有2位騎者！
更有騎著鬥牛的5號西班牙選手、騎著斑馬的6號肯亞選手、騎著長頸鹿的7號英國選手，最後則是由2個人假扮成馬的8號日本選手。
本以為出場就夠瞎了，在第1輪比賽開始後，每號選手都非常奮力的往前衝，沒想到卻在轉彎時，由人扮成的8號選手竟然摔倒了！而正當選手們快到終點線、賽事來到高潮時，1號馬竟然站起來、用雙後腳跑步，且用雙前腳擺盪試圖加快速度，最終奪下第1輪比賽冠軍。
比賽來到第2輪，8號馬一樣在轉彎處倒下，6號肯亞選手則使出殺手鐧，把身體橫躺在斑馬上，頭腳並用的像翹翹板一樣試圖加快速度，而1號選手也不惶多讓的站起來，對空氣揮舞著馬鞭，2號選手則是在馬背上大跳鋼管舞，而3號選手，更是在馬背上扭起來，讓PewDiePie相當無言。
而接下來還有4號馬的2位選手在馬背上大跳半蹲踢腿舞，5號選手倒掛在馬背上，7號選手把長頸鹿的頭當作鋼管的跳起舞，讓PewDiePie表示，「完全不能理解阿！」
就當眾選手快到終點線時，肯亞選手竟然掛在斑馬脖子上，像螺旋槳一樣瘋狂轉圈，順利拿下第2輪冠軍。
而在接下來的3到8輪比賽中，以特殊技能奪冠的分別是，使出伸縮馬身的美國4號馬、脫衣影響對手視線的法國2號馬、靠鬥牛把對手撞飛的西班牙5號馬、變成飆車族的日本3號貓王、瘋狂搖動頭頸加速的英國7號及奮力跑到終點的8號馬。
相關連結請見：
The Strangest Movie You'll Ever Watch... （Japan World Cup - Part 1）
THE FUNNIEST RACE OF YOUR LIFE. （Japan World Cup - Part 2）
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看似還挺正常的日本1號選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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穿著粉紅蕾絲吊帶褲的法國2號選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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頂著貓王的3號日本選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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騎著協力馬的4號美國選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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騎著鬥牛的5號西班牙選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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騎著斑馬的6號肯亞選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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騎著長頸鹿的7號英國選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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由人裝扮成馬的8號選手。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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賽馬過程，選手花樣百出，逗得PewDiePie傻眼大笑。（圖擷自PewDiePie Youtube）
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