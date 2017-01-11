狂！人肉吸塵器 男子17秒喝完大杯珍奶
2017-01-11 19:12
〔即時新聞／綜合報導〕高手在民間！有網友在網上分享一段「喝珍奶」的影片，看似平常不過的事，但該則影片卻已在短短時間內，吸引破萬點閱率，原來這位男子喝珍奶的速度，有別於一般常人，讓人刮目相看。
一名網友在《爆料公社》發文表示，「尋求高高高手來挑戰，沒有浪費食物，他只是經過嘴巴時間比較短，進肚子時間比較快而已，喉嚨對他來說只是借過～」，並附上一則短片，從片中可以看到，該名男子先是拿起珍珠奶茶，接著吸了好大一口，短短的17秒，他已把整杯珍奶喝的一乾二淨，連一顆珍珠都沒剩，速度相當驚人。
這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留下爆笑回覆，「你好，我是抽化糞池的，我們可以合作！！！」、「拉出來的是連環珠」、「小心放屁的時候就跟子彈一樣射出來」、「你加珍珠到底幹嘛啦」、「人肉吸塵器」。
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