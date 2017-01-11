奪下台灣區金賞 秀水國中直笛隊募款赴日參賽

2017-01-11 18:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只要有堅強的意志，就算是只能在車棚、花圃練習，木笛都是用租借來的，照樣可以拿下「金賞」！

彰化縣秀水國中「直笛隊」成軍3年，由外聘教師張嘉瑩指導；秀水國中音樂老師許靜宜表示，直笛隊是社團，學生只要有興趣就能參加，利用上課日的中午時間練習，星期日則加強訓練。

許靜宜指出，因為秀水國中的空間有限，所以練習就像是「遊牧民族」，有時在車棚，有時在花圃，但師生都有高度熱情，就算木笛必須用租借來練習參賽，完全沒有擊倒師生。

校長涂秋美說，直笛隊成軍時間很短，但表現優秀，去年底拿下全縣特優，取得代表彰化縣進軍全國賽的資格；而為了參加在東京舉辦的「全日本直笛大賽」，去年也透過台灣地區比賽，拿下「金賞」取得前進日本比賽的門票，相當不容易。

前秀水國中家長會長林石源表示，由於直笛隊成員有38人，光是前進日本費用約要150萬元，希望能夠爭取公部門補助，以及民間企業社團的支持，希望能夠募到款項，一圓出國比賽的夢想，也感謝立委王惠美向教育部爭取85萬餘元來購買木笛，讓直笛隊有自己的木笛！