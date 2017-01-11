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超噴飯！ 日節目模仿「拳擊版」太鼓達人

扮演玩家（左）與電動機台（右）搞笑還原打電動現況，引不少網友大笑。（圖擷自方吉君　Youtube）

2017-01-11  21:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本節目一段模仿拳擊版太鼓達人，高還原及爆笑程度讓網友紛紛笑到崩潰。

在Youtuber（方吉君）翻譯的影片中，可以看到1名扮演成電動機台的男性，除了穿著像是滑稽忍者的服裝外，手也戴著接拳手套，另一名則為玩家帶著拳擊手套，看起來相當有自信能破關。

而在「玩家」投下硬幣後，「機台」依序表示「請選擇難度」、「請選擇曲子」，而最後「玩家」選擇了音聽起來像是「忍者棒棒~」曲子的簡單版本，接下來在「機台」轉一圈後便開始了打擊破關遊戲。

可以看到「玩家」與「機台」都很精準的在旋律上出拳及接拳，中間「機台」還擬真的大聲喊出「10 Combo！」，鬧的現場來賓哄堂大笑。

最後「玩家」因順利破關，而得到「機台」發布成績「KO」。接下來「玩家」還挑戰了「困難」、「惡鬼」，沒想到「惡鬼」最挑戰失敗，落的被「機台」痛打一頓。

而這段模仿太鼓達人電動機台混拳擊的片段，引來不少網友紛紛表示「這是太鼓打人吧」、「聽完都棒棒了」及「機台的臉超好笑」等留言。

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