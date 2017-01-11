暖心董事長把愛傳出去 捐560萬送上千貧生大紅包
2017-01-11 18:11
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，自民國96年起，農曆年節前會以私人出資方式，幫助低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆今天自掏腰包再捐出560萬餘元，累計10年來已捐款發出3152萬5000元，受惠學生高達8010人次。
發放典禮在啟英高中大禮堂舉行，不少貧困學生拿到紅包時眼眶含淚，有的還緊抱著王美只，只為了在她的耳邊說聲謝謝，氣氛溫馨；今年共發給1345人，除啟英、治平兩校，還有嘉義高商、新榮中學、景文高中、後壁高中、新營國小、公誠國小等共770位弱勢學生，以及桃園市低收入戶227人，外縣市國中低收入戶學生100人，每人都是5000元的過年紅包。
吳慶堂說，他來自一級貧戶，6歲喪父，妹妹才兩歲，弟弟還沒生下來，20歲前搬家16次，從小接受不少人的幫助，甚至美國人，小時候領過不少美國麵粉，早年政府的社福措施沒有現在完備，最能體會貧寒的艱辛，5000元不多，但希望貧生都能過個好年。
王美只也說，貧窮也是一種教育，藉此公開儀式鼓勵貧困學生更要加倍努力，不要放棄自己，不放棄就有希望，而未來若有成就，「忘了我們沒有關係，但不要忘了回饋社會，讓愛心傳承下去。」
其中最引人關注的，是就讀治平高中進修部電機科1、2、3年級的李柏樟、李柏葦、李沛臻3兄妹，3年前他們的父親因心肌梗塞驟然病逝，家庭經濟頓失依靠，靠母親在路邊擺設早餐車維生，孝順的3兄妹每天凌晨4點起床，幫忙擺設攤位和製作餐點販售，並選擇就讀進修部，接受吳慶堂夫婦提供免費的愛心便當外，自1年級起的新生訓練、2年級的公民訓練和3年級的畢業旅行，也都獲得資助能免費參加，如今收到過年紅包，也相約拿回家給媽媽運用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 特休預排整年？假日調移？勞動部提老闆9大劣招懶人包
- 這張照片讓網友笑翻 笑稱：是丐幫聚會？
- 教育部鼓勵讀五專 祭5年免學費方案
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 獲黃復興支持？周刊爆韓國瑜將參選國民黨主席
- 越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返
- 不放棄 生回孩子、完成兒子遺願
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 洪耀福駁韓國瑜 未向柯P推薦過任何人事
- 樂來越愛你橫掃金球 英國奧斯卡再入圍11項
- 奧萬大山櫻開兩成 春節盛開
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」
- 評兩岸關係 中國台辦：「台海上空恐烏雲密佈」
- 年貨大街不再打對台 今年台南2眷村先後登場
- 去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元
- 蘇郁卿接任櫃買總座
- 老人共餐、送餐服務 中市社會局擬追加2億元預算
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 【愛讀書】 《小小城下町》
- 蓮花Exige單挑保時捷911 結局很「落漆」...
- NBA》絕殺大空檔 吉諾比利卻投了「切板」三分 ...（影音）
- 今年首度執行「金門協議」 移民署與中方互遣偷渡犯
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
- 206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士
- 興航解散通過！ 出席股權97.86％贊成
- 電信行竄白煙 員工竟阻擋消防弟兄
- NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息
- 羅時豐示愛小18歲卓文萱 大嘆「結婚太早了」
- 一例一休 太平洋SOGO人事成本增3％
- 玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥
- 取締闖紅燈少年騎士 警誤撞另一騎士遭起訴
- 接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討
- 爭取黃復興支持 洪秀柱出席退將大會固票
- 《國際現場》瑪氏食品 跨入寵物醫療市場
- 韓國瑜辭北農總經理 段宜康：重點在...
- 大湖自救會盼原屋保留 協調未果
- 歐巴馬告別演說 台下支持者高呼「再做4年」
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 社論》莫令「自我解體」危言成真
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：暖心董事長把愛傳出去 捐560萬送上千貧生大紅包
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分