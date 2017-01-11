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暖心董事長把愛傳出去 捐560萬送上千貧生大紅包

2017-01-11  18:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，自民國96年起，農曆年節前會以私人出資方式，幫助低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆今天自掏腰包再捐出560萬餘元，累計10年來已捐款發出3152萬5000元，受惠學生高達8010人次。

發放典禮在啟英高中大禮堂舉行，不少貧困學生拿到紅包時眼眶含淚，有的還緊抱著王美只，只為了在她的耳邊說聲謝謝，氣氛溫馨；今年共發給1345人，除啟英、治平兩校，還有嘉義高商、新榮中學、景文高中、後壁高中、新營國小、公誠國小等共770位弱勢學生，以及桃園市低收入戶227人，外縣市國中低收入戶學生100人，每人都是5000元的過年紅包。

吳慶堂說，他來自一級貧戶，6歲喪父，妹妹才兩歲，弟弟還沒生下來，20歲前搬家16次，從小接受不少人的幫助，甚至美國人，小時候領過不少美國麵粉，早年政府的社福措施沒有現在完備，最能體會貧寒的艱辛，5000元不多，但希望貧生都能過個好年。

王美只也說，貧窮也是一種教育，藉此公開儀式鼓勵貧困學生更要加倍努力，不要放棄自己，不放棄就有希望，而未來若有成就，「忘了我們沒有關係，但不要忘了回饋社會，讓愛心傳承下去。」

其中最引人關注的，是就讀治平高中進修部電機科1、2、3年級的李柏樟、李柏葦、李沛臻3兄妹，3年前他們的父親因心肌梗塞驟然病逝，家庭經濟頓失依靠，靠母親在路邊擺設早餐車維生，孝順的3兄妹每天凌晨4點起床，幫忙擺設攤位和製作餐點販售，並選擇就讀進修部，接受吳慶堂夫婦提供免費的愛心便當外，自1年級起的新生訓練、2年級的公民訓練和3年級的畢業旅行，也都獲得資助能免費參加，如今收到過年紅包，也相約拿回家給媽媽運用。

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  • 吳慶堂、王美只夫婦（中）自掏腰包捐560萬餘元發紅包。（記者李容萍攝）

    吳慶堂、王美只夫婦（中）自掏腰包捐560萬餘元發紅包。（記者李容萍攝）

  • 吳慶堂（右）說，自己來自一級貧戶，最能體會貧寒的艱辛，希望貧生都能過個好年。（記者李容萍攝）

    吳慶堂（右）說，自己來自一級貧戶，最能體會貧寒的艱辛，希望貧生都能過個好年。（記者李容萍攝）

  • 王美只（右）期許學生未來若有成就，「忘了我們沒有關係，但不要忘了回饋社會，讓愛心傳承下去。」（記者李容萍攝）

    王美只（右）期許學生未來若有成就，「忘了我們沒有關係，但不要忘了回饋社會，讓愛心傳承下去。」（記者李容萍攝）

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