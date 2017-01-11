工會發起春節依法休假 台鐵發電報「禁假」挨批恐嚇
2017-01-11 21:43
圖為台鐵工會去年曾夜宿台北車站，要求台鐵回應工會的相關訴求。示意圖。（資料照，記者吳柏緯攝）
〔即時新聞／綜合報導〕針對台鐵產業工會發起春節「依法休假」不加班，台鐵運務處昨發電報「禁假」，並調回各站主管，準備讓他們接替缺席的車長上線。工會對此呼籲台鐵，別威脅及恐嚇員工。
《蘋果》報導，有不具名的台鐵站務員工指出，他平時輪班就沒有休假，但台鐵運務處昨下午發出電報，要求被排了班的就要來上班，讓他質疑台鐵未經員工同意禁假，過年不能休等於全年無休。
台鐵產業工會理事長王傑則指出，春節原本就是國定假日，不須請假，並指他們只是國定假日不加班，台鐵聲稱春節不出勤就是曠職的說法不成立，呼籲台鐵別威脅和恐嚇員工。產業工會也呼籲車長們勇敢簽署拒絕值勤。
台鐵方面則強調，台鐵員工除了有勞工身分，也身兼公務員，在涉及權利時可擇優適用，但因台鐵屬公用服務業，依公務人員服務法，也是應該盡公務員義務，若遇業務需要或特殊事件，台鐵可不同意請假或收回假期。
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