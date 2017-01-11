| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 生活

被封「好市多周子瑜」 正妹店員：不像啦

有網友日前在PTT表特板貼文，指新竹好市多（COSTCO）有名店員神似藝人周子瑜，PO文求網友幫忙「神人」。（圖擷自PTT）

2017-01-11  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在PTT表特板貼文，指新竹好市多（COSTCO）有名店員神似藝人周子瑜，PO文求網友幫忙「神人」，沒想到在經過數月後，真的有人找出這名結帳店員，不少網友為此特地前往朝聖，不過據這名李姓大學生表示，她覺得自己真的不像周子瑜，只是被拍下的角度乍看有點神似。而目前就讀輔大的她，也曾到日本參加啦啦隊比賽並奪冠。

目前就讀輔大體育系的李芷霖就是近日被網友封為「好市多周子瑜」的結帳店員，曾到日本啦啦隊比賽奪冠的李芷霖，在就讀光復中學期間就開始練習，到目前已接觸數年啦啦隊的她時常被拋摔。在她的臉書曝光後，已有不少網友前往朝聖，甚至在底下留言，不過個頭嬌小的她十分低調，對於外界將她稱為「好市多周子瑜」，她本人則是強調自己真的不覺得像，只是被拍的照片角度剛好。

《蘋果》報導，該間好市多的員工表示，李只在假日來打工，平時工作認真，但近日已有民眾到店裡詢問她有無上班，甚至還打聽她的班表。不過目前20歲的李芷霖自稱宅女，目前對未來沒特別的想法，而是先把書念好為重。對於有直播節目希望邀她現身，她也表示還是先專注在功課上就好。

廣告
  • 有網友真的找出這名結帳店員，並PO出傳送門，不少網友為此特地前往朝聖。（圖擷自臉書）

    有網友真的找出這名結帳店員，並PO出傳送門，不少網友為此特地前往朝聖。（圖擷自臉書）

  • 目前就讀輔大體育系的李芷霖就是近日被網友封為「好市多周子瑜」的結帳店員，在她的臉書曝光後，已有不少網友前往朝聖。（圖擷自臉書）

    目前就讀輔大體育系的李芷霖就是近日被網友封為「好市多周子瑜」的結帳店員，在她的臉書曝光後，已有不少網友前往朝聖。（圖擷自臉書）

  • 目前就讀輔大的李芷霖，也曾到日本參加啦啦隊比賽並奪冠。（圖擷自臉書）

    目前就讀輔大的李芷霖，也曾到日本參加啦啦隊比賽並奪冠。（圖擷自臉書）

  • 圖為李芷霖到日本參加啦啦隊比賽的活動照片。（圖由李芷霖提供）

    圖為李芷霖到日本參加啦啦隊比賽的活動照片。（圖由李芷霖提供）

  • 圖為李芷霖就讀光復中學時，參加啦啦隊比賽的活動照片。（圖由李芷霖提供）

    圖為李芷霖就讀光復中學時，參加啦啦隊比賽的活動照片。（圖由李芷霖提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美女 表特 表特板 表特版
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：被封「好市多周子瑜」 正妹店員：不像啦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.