被封「好市多周子瑜」 正妹店員：不像啦

有網友日前在PTT表特板貼文，指新竹好市多（COSTCO）有名店員神似藝人周子瑜，PO文求網友幫忙「神人」。（圖擷自PTT）

2017-01-11 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在PTT表特板貼文，指新竹好市多（COSTCO）有名店員神似藝人周子瑜，PO文求網友幫忙「神人」，沒想到在經過數月後，真的有人找出這名結帳店員，不少網友為此特地前往朝聖，不過據這名李姓大學生表示，她覺得自己真的不像周子瑜，只是被拍下的角度乍看有點神似。而目前就讀輔大的她，也曾到日本參加啦啦隊比賽並奪冠。

目前就讀輔大體育系的李芷霖就是近日被網友封為「好市多周子瑜」的結帳店員，曾到日本啦啦隊比賽奪冠的李芷霖，在就讀光復中學期間就開始練習，到目前已接觸數年啦啦隊的她時常被拋摔。在她的臉書曝光後，已有不少網友前往朝聖，甚至在底下留言，不過個頭嬌小的她十分低調，對於外界將她稱為「好市多周子瑜」，她本人則是強調自己真的不覺得像，只是被拍的照片角度剛好。

《蘋果》報導，該間好市多的員工表示，李只在假日來打工，平時工作認真，但近日已有民眾到店裡詢問她有無上班，甚至還打聽她的班表。不過目前20歲的李芷霖自稱宅女，目前對未來沒特別的想法，而是先把書念好為重。對於有直播節目希望邀她現身，她也表示還是先專注在功課上就好。