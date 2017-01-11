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潮州春節市集「特區」卡位戰 15.5萬元得標

潮州春節市集特區攤位今天開標，現場相當熱鬧，不僅有攤商分散資金，60個攤位全投標，也有第1次投標試水溫行情的攤商。（記者邱芷柔攝）

2017-01-11  17:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州春節市集有多熱鬧，從攤商競標攤位金額就可以看出端倪，今年鎮公所將人潮最多的「特區攤位」從40個增加到60個提供競標，今天開標結果出爐，今年最高價攤位以155001元得標，雖然較去年最高價160001元降低，但每個特區攤位平均價格仍逾4.8萬元，公所整體營收比去年還高。

潮州鎮公所指出，今年總計規劃了60個特區與461個一般區，特區部分總得標金額達293萬元，另外一般區每個攤位4000元辦理登記，17日由公所進行抽籤，推算今年市集總收入為477萬4000元，扣除市集管銷費用後，盈餘將用在都市計劃區內的道路維護、排水設備、號誌增設等，提升鎮民居住環境品質。

「高價標攤位一定划算啦！」在開標現場的攤商表示，特區的攤位面積大，可以擺放比較多元的產品，最常見的是夾娃娃機台，另外小吃、服飾等也都可以在特區中看見，特區中又以路口交匯處的4個攤位，以及今年新增的舞台區正前方攤位最搶手，這幾個特區攤位都是12萬元起跳，賠錢生意沒人做，所以一定划算啦。

鎮公所也特別提醒，鎮內規劃的停車格、流動廁所均提供民眾免費使用，過去曾有不肖人士趁隙敲竹槓，向民眾收取停車、如廁費用，公所除了加強取締違法行為，也呼籲民眾多加留意保障權益。

鎮公所表示，春節市集從除夕到大年初三，4天3夜不停歇，歡迎外縣市民眾多利用台鐵大眾運輸系統，在潮州火車站下車後，往正門方向直行約200公尺就是春節市集，免除塞車困擾，也能歡喜熱鬧過年。

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