為鄉民省荷包 達德商工志工隊免費汽機車健檢

2017-01-11 17:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕一例一休政策上路，許多產業一片「漲」聲，民眾要支出汽機車保養與維護費用也拮据起來，為精進檢測技能與服務精神，達德商工汽機車健檢志工，今日來到溪州后天宮，為當地鄉親的汽機車健檢與免費更換機油等服務，替民眾省下不少荷包。

今日一早，達德商工汽機車健檢志工們，穿著整齊劃一的工作制服，個個手上帶著專業維修工具與檢測儀器，來到溪州后天宮為民眾的交通工具健康檢查，不少騎著機車來拜拜的民眾也順道保養。鄭姓民眾表示，騎了多年的老車，藉此機會檢查，免費換了機油，機車也洗乾淨了，對服務讚不絕口。

達德商工汽車科主任劉振裕表示，健檢志工隊是學校優良傳統，每學期會有2次下鄉服務，這次帶領16位學生與溪州國中10位實用技能班學生來加強實務經驗；健檢重點有引擎動力、煞車皮、胎紋、電瓶等檢測，也免費更換機油、齒輪油、空氣濾清器等，價值約500元，能為有需要的民眾省下不少荷包。