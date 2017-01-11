| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

為鄉民省荷包 達德商工志工隊免費汽機車健檢

2017-01-11  17:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕一例一休政策上路，許多產業一片「漲」聲，民眾要支出汽機車保養與維護費用也拮据起來，為精進檢測技能與服務精神，達德商工汽機車健檢志工，今日來到溪州后天宮，為當地鄉親的汽機車健檢與免費更換機油等服務，替民眾省下不少荷包。

今日一早，達德商工汽機車健檢志工們，穿著整齊劃一的工作制服，個個手上帶著專業維修工具與檢測儀器，來到溪州后天宮為民眾的交通工具健康檢查，不少騎著機車來拜拜的民眾也順道保養。鄭姓民眾表示，騎了多年的老車，藉此機會檢查，免費換了機油，機車也洗乾淨了，對服務讚不絕口。

達德商工汽車科主任劉振裕表示，健檢志工隊是學校優良傳統，每學期會有2次下鄉服務，這次帶領16位學生與溪州國中10位實用技能班學生來加強實務經驗；健檢重點有引擎動力、煞車皮、胎紋、電瓶等檢測，也免費更換機油、齒輪油、空氣濾清器等，價值約500元，能為有需要的民眾省下不少荷包。

廣告
  • 達德商工汽機車健檢志工，穿著整齊的工作服，為民眾機車免費檢修保養。（記者陳冠備攝）

    達德商工汽機車健檢志工，穿著整齊的工作服，為民眾機車免費檢修保養。（記者陳冠備攝）

  • 鄭姓民眾對學生們服務、表現讚不絕口。（記者陳冠備攝）

    鄭姓民眾對學生們服務、表現讚不絕口。（記者陳冠備攝）

  • 達德商工起車科主任劉振裕（左）與學生們，帶著專業維修工具，為民眾的機車做健康檢查。（記者陳冠備攝）

    達德商工起車科主任劉振裕（左）與學生們，帶著專業維修工具，為民眾的機車做健康檢查。（記者陳冠備攝）

  • 達德商工汽機車健檢志工們，今日到溪州后天宮，免費幫民眾機車健檢服務。（記者陳冠備攝）

    達德商工汽機車健檢志工們，今日到溪州后天宮，免費幫民眾機車健檢服務。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機車保養 汽機車健檢 汽車科 達德商工
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：為鄉民省荷包 達德商工志工隊免費汽機車健檢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.