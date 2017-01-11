中油捐再生電腦 國小校長開心問「還有沒有？」

2017-01-11 17:26

〔記者何宗翰／大肚報導〕大肚國小位處偏鄉，教學資源較為缺乏，中油液化天然氣工程處日前響應中油公司「再生電腦捐贈計劃」，將仍堪用但已屆使用年限的16部22吋螢幕與宏碁電腦主機，捐贈給大肚國小，希望這些淘汰但仍能正常使用的電腦，能夠延長使用壽命，繼續陪伴小朋友們學習。

大肚國小校長李新揚說，老師們在教學上經常運用電子書或下載YouTube教學影片，比較活潑多元化，學生接受度也很高，但校內原本用在教學上的電腦都已經5、6年，很多軟體都跑不動，因此日前中油液化天然氣工程處主動提出，想要捐贈一批汰換電腦，他立刻接受並詢問「還有沒有？」

捐贈儀式由中油液化天然氣工程處處長黃榮裕、大肚國小校長李新揚共同主持，黃榮裕表示，中油善盡企業社會責任，參與地方文化教育建設、敦親睦鄰活動，大肚國小共有42個班級，約還需要30部電腦左右，希望能拋磚引玉，呼籲各界捐贈堪用的舊電腦，提供師生更優質的學習環境。