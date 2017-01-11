| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中油捐再生電腦 國小校長開心問「還有沒有？」

2017-01-11  17:26

〔記者何宗翰／大肚報導〕大肚國小位處偏鄉，教學資源較為缺乏，中油液化天然氣工程處日前響應中油公司「再生電腦捐贈計劃」，將仍堪用但已屆使用年限的16部22吋螢幕與宏碁電腦主機，捐贈給大肚國小，希望這些淘汰但仍能正常使用的電腦，能夠延長使用壽命，繼續陪伴小朋友們學習。

大肚國小校長李新揚說，老師們在教學上經常運用電子書或下載YouTube教學影片，比較活潑多元化，學生接受度也很高，但校內原本用在教學上的電腦都已經5、6年，很多軟體都跑不動，因此日前中油液化天然氣工程處主動提出，想要捐贈一批汰換電腦，他立刻接受並詢問「還有沒有？」

捐贈儀式由中油液化天然氣工程處處長黃榮裕、大肚國小校長李新揚共同主持，黃榮裕表示，中油善盡企業社會責任，參與地方文化教育建設、敦親睦鄰活動，大肚國小共有42個班級，約還需要30部電腦左右，希望能拋磚引玉，呼籲各界捐贈堪用的舊電腦，提供師生更優質的學習環境。

廣告
  • 中油液化天然氣工程處捐贈16部再生電腦給大肚國小。（記者何宗翰攝）

    中油液化天然氣工程處捐贈16部再生電腦給大肚國小。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中油 再生電腦 國小 大肚國小 捐贈
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：中油捐再生電腦 國小校長開心問「還有沒有？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.