獨到挑魚刺方法 新住民創業成為老闆娘

2017-01-11 17:23

〔記者林孟婷／台南報導〕來自越南的三十五武春香十五年前嫁到台灣成為台南媳婦，從原本害怕魚腥味的女孩，如今已經成為虱目魚加工業的老闆娘，用雙手創造漁村農產品的行銷，移民署南區事務大隊台南市第二服務站行動列車前往關懷，同時也希望國人多支持在地產業。

武春香表示，以前在越南從來沒看過虱目魚，剛來時每次聞到魚腥味總是捂著鼻子跑遠，直到丈夫面臨中年失業危機、加上孩子還小，鼓起勇氣到虱目魚加工廠上班，「原以為僅是暫時的餬口工作，沒想到從此開啟了生活新契機」，夫妻二人思考著創業的可能性。

武春香表示，先生收購虱目魚再由她一手包辦抽刺、急速冷凍和宅配的流程，處理過後的虱目魚不但美味且食用方便，並且聘請多位新住民加入工作行列帶來許多產值。

移民署台南市第二服務站主任陳泗村表示，武春香面對困難低潮時仍努力不懈，並且開創事業，也讓許多新住民靠著獨到抽刺技術增加家庭收入，她並提供魚柳給當地學童補充營養，對社會與社區回饋展現愛心。