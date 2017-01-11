減產逾30％ 三星柑橘上市維持原價
2017-01-11 17:21
三星柑橘今天舉辦上市發表會。（記者江志雄攝）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉柑橘陸續採收，受去年梅姬颱風影響，本季產量減少30％以上，多數果農以景氣不好為由不漲價，三星鄉公所官網有訂購資訊，受理各界預購。
三星柑橘品種有茂谷柑、桶柑，茂谷柑種植面積30公頃，桶柑27公頃，今年總產量估計約1200噸，鄉公所今天舉辦上市發表會，耕莘專校餐旅科學生受邀秀廚藝，以柑橘為料理食材，做出柑橘鮮蔬三明治、香橘布丁、柑橘果醬等特色副產品。
三星鄉長黃錫墉說，三星柑橘產季1到3月，金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜，是春節饋贈親友的優質伴手禮，果農推出10台斤裝，採分級包裝，訂定不同價格，茂谷柑每箱500、600、700元，桶柑300、350、400元，若要宅配費用另計。
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