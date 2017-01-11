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減產逾30％ 三星柑橘上市維持原價

三星柑橘今天舉辦上市發表會。（記者江志雄攝）

2017-01-11  17:21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉柑橘陸續採收，受去年梅姬颱風影響，本季產量減少30％以上，多數果農以景氣不好為由不漲價，三星鄉公所官網有訂購資訊，受理各界預購。

三星柑橘品種有茂谷柑、桶柑，茂谷柑種植面積30公頃，桶柑27公頃，今年總產量估計約1200噸，鄉公所今天舉辦上市發表會，耕莘專校餐旅科學生受邀秀廚藝，以柑橘為料理食材，做出柑橘鮮蔬三明治、香橘布丁、柑橘果醬等特色副產品。

三星鄉長黃錫墉說，三星柑橘產季1到3月，金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜，是春節饋贈親友的優質伴手禮，果農推出10台斤裝，採分級包裝，訂定不同價格，茂谷柑每箱500、600、700元，桶柑300、350、400元，若要宅配費用另計。

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  • 耕莘專校餐飲科學生製作的柑橘鮮蔬三明治。（記者江志雄攝）

    耕莘專校餐飲科學生製作的柑橘鮮蔬三明治。（記者江志雄攝）

  • 香橘布丁。（記者江志雄攝）

    香橘布丁。（記者江志雄攝）

  • 柑橘果醬。（記者江志雄攝）

    柑橘果醬。（記者江志雄攝）

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