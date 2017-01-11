中市數百教師「集體請假」 譴責官版年金改革

台中市數百教師「集體請假」集結中市府譴責官版年金改革。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-11 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近500名教師今天下午3點「集體請假」，集結在台中市府廣場前高呼「政府要負責」、「改革要漸進」、「年改爭議挺身而出」等口號，譴責官版年改案漠視政府雇主責任，請市長林佳龍代教師發聲。

台中市教師職業工會今天下午發起教師「111 集體發聲行動」，廣邀在職教師以請假行動發聲，工會理事長洪維彬指出，民進黨政府在經歷20次年改會後，所提出的官版方案仍要求受僱者「多繳、少領、延後退」，完全卸除了政府做為「雇主」，但過去退撫基金卻不足額提撥的責任，將年改的壓力轉嫁給在職教師，因近來數場年改公聽會淪為少數人鬧場舞台，才發起行動，讓教師們挺身而出捍衛自己的年改話語權。

洪維彬說，為顧及學生學習權益，特地選在國小週三下午沒有課的時間，號召鄰近市府的學校教師請假支援，國中教師則視自己的課表參與，結果有近500教師報名選擇挺身而出。

教師群手持各式抗議布條，高喊口號，表達政府應先處理歷年不足額提撥問題，確保基金永續及反對退休60歲起支，應給10年逐年微調實施85制等訴求。

多名教師輪番上台表達現行官版年金改革案不合理之處，有已服務26年的46歲教師說，原本只要再4年就能退休，但在官版年改規畫下，必須符合85制，等於至少要再服務14年才有希望退休，屆時他已年屆60，試問高齡教師符合家長期待嗎？

洪維彬說，教師退休原為75制，因此台中市的國小已幾乎沒有50歲以上的教師，目前全台中市2萬名公立教師，平均年齡40餘歲，新制讓現職教師至少須延退5到10年，大家延退下，將導致未來10年難有新血教師加入，根本不利教育界新陳代謝。

一名85年擔任教職、原本再兩年就可以退休的教師說，若改新版，必須等7年後才能退休，他痛批，自85年起到職的教師沒有18趴，但現在有一大群沒有18趴的教師慘被污名化，又遇到不負責任的政府要他們「多繳、少領、延後退」，這到底是什麼轉型正義？

教師情緒激動，高呼要林佳龍代為發聲，讓年改委員會聽到基層教師的心聲。

台中市教育局由副局長劉火欽出面代表接受教師陳情書，不過教師群一度不滿層級太低，陸續有人高喊「不滿意」、「我要副市長」等，台中市政府副祕書長郭坤明最後也現身向教師群喊話，承諾會將相關訴求轉達給年金改革委員會。