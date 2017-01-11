中市數百教師「集體請假」 譴責官版年金改革
台中市數百教師「集體請假」集結中市府譴責官版年金改革。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近500名教師今天下午3點「集體請假」，集結在台中市府廣場前高呼「政府要負責」、「改革要漸進」、「年改爭議挺身而出」等口號，譴責官版年改案漠視政府雇主責任，請市長林佳龍代教師發聲。
台中市教師職業工會今天下午發起教師「111 集體發聲行動」，廣邀在職教師以請假行動發聲，工會理事長洪維彬指出，民進黨政府在經歷20次年改會後，所提出的官版方案仍要求受僱者「多繳、少領、延後退」，完全卸除了政府做為「雇主」，但過去退撫基金卻不足額提撥的責任，將年改的壓力轉嫁給在職教師，因近來數場年改公聽會淪為少數人鬧場舞台，才發起行動，讓教師們挺身而出捍衛自己的年改話語權。
洪維彬說，為顧及學生學習權益，特地選在國小週三下午沒有課的時間，號召鄰近市府的學校教師請假支援，國中教師則視自己的課表參與，結果有近500教師報名選擇挺身而出。
教師群手持各式抗議布條，高喊口號，表達政府應先處理歷年不足額提撥問題，確保基金永續及反對退休60歲起支，應給10年逐年微調實施85制等訴求。
多名教師輪番上台表達現行官版年金改革案不合理之處，有已服務26年的46歲教師說，原本只要再4年就能退休，但在官版年改規畫下，必須符合85制，等於至少要再服務14年才有希望退休，屆時他已年屆60，試問高齡教師符合家長期待嗎？
洪維彬說，教師退休原為75制，因此台中市的國小已幾乎沒有50歲以上的教師，目前全台中市2萬名公立教師，平均年齡40餘歲，新制讓現職教師至少須延退5到10年，大家延退下，將導致未來10年難有新血教師加入，根本不利教育界新陳代謝。
一名85年擔任教職、原本再兩年就可以退休的教師說，若改新版，必須等7年後才能退休，他痛批，自85年起到職的教師沒有18趴，但現在有一大群沒有18趴的教師慘被污名化，又遇到不負責任的政府要他們「多繳、少領、延後退」，這到底是什麼轉型正義？
教師情緒激動，高呼要林佳龍代為發聲，讓年改委員會聽到基層教師的心聲。
台中市教育局由副局長劉火欽出面代表接受教師陳情書，不過教師群一度不滿層級太低，陸續有人高喊「不滿意」、「我要副市長」等，台中市政府副祕書長郭坤明最後也現身向教師群喊話，承諾會將相關訴求轉達給年金改革委員會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 特休預排整年？假日調移？勞動部提老闆9大劣招懶人包
- 這張照片讓網友笑翻 笑稱：是丐幫聚會？
- 教育部鼓勵讀五專 祭5年免學費方案
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 獲黃復興支持？周刊爆韓國瑜將參選國民黨主席
- 越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返
- 不放棄 生回孩子、完成兒子遺願
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 洪耀福駁韓國瑜 未向柯P推薦過任何人事
- 樂來越愛你橫掃金球 英國奧斯卡再入圍11項
- 奧萬大山櫻開兩成 春節盛開
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」
- 評兩岸關係 中國台辦：「台海上空恐烏雲密佈」
- 年貨大街不再打對台 今年台南2眷村先後登場
- 去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元
- 蘇郁卿接任櫃買總座
- 老人共餐、送餐服務 中市社會局擬追加2億元預算
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 【愛讀書】 《小小城下町》
- 蓮花Exige單挑保時捷911 結局很「落漆」...
- NBA》絕殺大空檔 吉諾比利卻投了「切板」三分 ...（影音）
- 今年首度執行「金門協議」 移民署與中方互遣偷渡犯
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
- 206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士
- 興航解散通過！ 出席股權97.86％贊成
- 電信行竄白煙 員工竟阻擋消防弟兄
- NBA》何時會輪休？柯爾：球員有需要就休息
- 羅時豐示愛小18歲卓文萱 大嘆「結婚太早了」
- 一例一休 太平洋SOGO人事成本增3％
- 玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥
- 取締闖紅燈少年騎士 警誤撞另一騎士遭起訴
- 接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討
- 爭取黃復興支持 洪秀柱出席退將大會固票
- 《國際現場》瑪氏食品 跨入寵物醫療市場
- 韓國瑜辭北農總經理 段宜康：重點在...
- 大湖自救會盼原屋保留 協調未果
- 歐巴馬告別演說 台下支持者高呼「再做4年」
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 社論》莫令「自我解體」危言成真
標題：中市數百教師「集體請假」 譴責官版年金改革
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email