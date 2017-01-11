宜縣200名教師 縣府前靜坐抗議年金惡改
［記者簡惠茹／宜蘭報導］全國教師工會總聯合會與各地方教師工會不滿官方年金改革方案，發起集體請假、校園發聲等爭議行動，宜蘭縣教師今天響應行動，來自超過100所學校、200多名老師集體請假到宜蘭縣政府靜坐，向縣長林聰賢陳情，強調「反對年金惡改，要求政府給付責任」。縣府表示，會將民間聲音送到中央政府，作為決策參考依據。
宜蘭縣教師職業工會理事長朱堯麟表示，年金改革方案出爐後，官版方案有三大問題，包括漠視雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝、不保證基金永續，因此本會與各縣市教師工會，同步發動全國性大規模的爭議行動。
朱堯麟表示，爭取教師退休權益，反對退休60歲起支，應給10年緩衝實施85制，目前官版的中小學教師延後退休年齡，107年將直接跳至80制、112年85制，到60歲才起支的設計，這樣的改革將使目前職場教師退休流動停滯，嚴重阻礙師資新陳代謝、影響學生學習權益，宜蘭縣未來10年更不會有新進教師，10年之後宜蘭縣中小學老師的平均年齡將達50歲以上。
「起支年齡調到55歲。」朱堯麟指出，公務人員實施85制時，有10年的緩衝期，教師應比照公務員，從107年改革上路後逐年加1至85制，設定55歲為起支年齡，並可提前5年申請領取減額年金，以符合教學現場需求及減緩對於師資的衝擊，使中小學校的師資能維持供需平衡與活力。
今天靜坐現場聚集超過200名老師，光復國小鄭老師表示，政府應該負起給付責任，先解決歷年不足額提撥的問題，退撫基金成立20年來，政府應提撥65%卻一直提撥不足，而不是只用多繳、少領、延後退的方式來轉嫁在職老師身上。在幼兒園工作36年的朱老師表示，如果60歲才能退休，老師年齡太大會衝擊教育現場，對師生都不公平。
除了靜坐陳情，工會也發起連署行動，3天的時間蒐集到近2000位各級學校老師的簽名支持，今天下午將連署書送往縣府，由參議黃志良代收。朱堯麟說，年金改革雖是全國性議題，然而宜蘭縣政府是教師的雇主，有義務將老師的心聲透過各種管道向中央政府反映。黃志良表示，年金改革是全國性政策，民間會有各種不同團體的聲音，會把團體的聲音送到中央政府作為決策參考。
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標題：宜縣200名教師 縣府前靜坐抗議年金惡改
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