去瑞芳被載到北車 日遊客控訴遭九份小黃坑殺

新北市瑞芳九份老街是著名的觀光景點，不少外籍遊客慕名前來。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-01-11 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小黃坑殺外國遊客？有對日本母女在上月4日來台灣旅遊，到新北市瑞芳九份老街觀光，要下山時母女拿了寫著「我去瑞芳站」的字條給小黃司機，雙方談好價格為200元，但小黃司機卻載母女到台北車站，並要求2人付1200元，讓這對母女飽受驚嚇，表示以後到台灣，絕對不會再坐計程車了。

《蘋果日報》報導，這對日籍母女返國後，將這段「驚魂記」寫在部落格，指稱小黃司機中途還繞去紀念品店，強調未來到台灣絕對不會再搭計程車。

報導稱，根據新北市府資料，九份平日有1萬觀光人次，不少車隊會前來排班，被譽為「計程車界的金雞母路線」，除了當地的九份車隊外，還有十分車隊、Uber，以及極少數的外地計程車。

九份觀光車隊理事長羅金偉表示，不能全部都賴在他們身上，指出可能是外地排班的計程車。羅金偉指出，九份觀光車隊為主要的排班車隊，但因為遊客人數多，會吸引外來約50多輛計程車來排班，但他強調，他們都有公定價，絕對不會亂喊價，也指出新北市府有貼出告示牌，告知遊客公定價格，像是到瑞芳車站205元、台北車站1200元。

羅金偉表示，如果自己的車隊違規，會被停權禁止排班1個月，認為管理相當嚴格，針對日籍母女被坑殺一事，他認為可能是語言溝通不良讓司機誤解，並稱如果遇到不良司機，應該要直接公布車號才對。