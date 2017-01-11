中嘉案破局？ 遠傳間接否認

2017-01-11 17:10

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，中嘉網路大股東安博凱（MBK）近期可能撤回與摩根士丹利的交易案，另找新買家。對此，遠傳表示，遠傳非為本案申請人，看到報上傳言，也立即向賣方求證，賣方證實並未撤件。

遠傳指出，希望國家通訊傳播委員會NCC盡速審查本案，若NCC還有任何需要澄清的事項，遠傳也願意到會說明。該交易案為近期最大的外資申請案，希望外界能從未來台灣數位匯流發展的角度，以公平客觀的角度來看待這個案子。

遠傳今早澄清交易未破局，股價並未出現明顯波動，終場以小漲0.1元的73.2元作收。