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《長照法》修正案通過 財源由遺贈稅、菸稅支應

立法院今天三讀通過長照法部分條文修正案。圖為立法院長蘇嘉全。（記者方賓照攝）

2017-01-11  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天（11日）三讀通過《長期照顧服務法》部分條文修正案，經過朝野表決確定調整菸稅、遺產稅與贈與稅，做為長照財源。

綜合媒體報導，立法院今天三讀修正通過長期照顧服務法，將提高遺產稅與遺贈稅稅率由10%升至20%內、每公斤（千支）菸稅從新台幣590元調升到新台幣1590元，每包菸漲20元，作為長照特種基金的財務來源。

條文規定，法案施行前，已依老人福利法、護理人員法及身心障礙者權益保障法設立從事機構住宿式長照服務的私立機構，除有擴充或遷移等情事外，不受長照機構法人化限制。

朝野通過附帶決議，2018年度起，基金財源額度以330億元為原則，缺額由政府預算撥充，主管機關衛福部2年內也要通盤檢討長照財源建置，研擬其他稅收或採行長照保險制的可行性。

修法後遺贈稅估計增加60億元、菸稅增加158億元，加上明年度預算178億元，已足夠第一階段所需的330億元經費。

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相關關鍵字： 三讀 菸稅 遺贈稅 長照法
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