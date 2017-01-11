基隆市200教師 市府前抗議年金惡改
2017-01-11 16:58
教師們簽署連署書抗議年金改革。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕年金改革委員會規劃將中小學教師年金的請領資格從現行75制，調高到80制、85制，基隆市教師職業工會、基隆市教師會今天到基隆市政府前抗議年金惡改，批評政府逃避雇主責任，沒有永續運作的概念。
今天下午，基隆市政府門口聚集約200名教師，手持標語齊喊「反對60才起支，漸進才有新老師」、「共同補繳，雇主責任」、「基金要永續，雇主不逃避」，要求合理的改革方案，要政府承擔雇主責任，達到跨代共榮、基金永續的目的。
基隆市教師職業工會、基隆市教師會理事長顧翠琴表示，蔡政府提出來的備選方案，只要求受雇者要「多繳、少領、延後退」，對於政府身為雇主的責任，完全隻字不提，同時拒絕與全教總公開辯論的要求，令人大失所望。
顧翠琴表示，年金改革提出的「中小學以下教師退休60歲起支」，將大幅延緩教師退休年齡，在少子化的環境下，將完全阻滯校園教師新陳代謝，年輕的老師無法進入校園，大量流浪教師無法獲得正式教職，對校園是極大的衝擊。
教師工會強調，「多繳、少領、延後退」完全沒有正視退撫基金歷年來不足額提撥的問題，將改革的負擔與壓力，全部都轉嫁於在職者身上，徹底迴避政府過去不足額提撥的問題，這是錯誤、輕率的改革方案，8年、10年後又得再次喊價刪改。
全教總、各縣市工會主張，應採取漸進的改革方案，以10年為緩衝期，逐年實施85制，反對基金一改再改，身為制度設計者的政府，應確保基金永續，世代共榮。
教師們高舉標語抗議年金改革。（記者林欣漢攝）
200名教師到基隆市政府門口抗議，要求合理的改革方案。（記者林欣漢攝）
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