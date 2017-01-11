中市兩大年貨大街 抽獎送電動機車

一中吉雞新年市集將送出電動機車、2017顆金蛋。（記者張菁雅攝）

2017-01-11 16:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市天津路商圈、一中街商圈相繼舉辦年貨大街，分別於13日、23日登場，為了刺激買氣，兩個商圈不約而同推出消費滿額抽獎活動，且大獎都是電動機車，迎合年輕人喜好，一中街商圈只要消費100元就能抽獎，天津路商圈則需消費300元。

天津路年貨大街13日起展開為期15天的活動，除了商圈會員店家外，另封街擺出250個攤位，提供各式年貨、美食、流行服飾，今年不但首度加入文創攤位，往年抽獎活動僅限於會員店家消費，今年在攤位消費滿300元，也可獲得摸彩券，獎項包括電動機車、iPhone 7、清潔機器人及購衣券。開幕當天下午2時30分，民眾捐贈10張統一發票，可獲得樂透紅包，可獲得100元至1000元不等的購衣券。

「一中吉雞新年市集」則自23日起至2月5日，跨越春節檔期，民眾拿到紅包後好好血拚，該市集主打美食、休閒、美妝、3C產品等，在會員店家消費滿100元即可抽獎，獎品有電動機車、iPhone 7、自拍神器等。26日下午在開幕儀式上，將發送2017顆發財金蛋，內含10元硬幣、抽獎券，讓民眾討個好彩頭；23日至2月3日還有8場排隊美食限時促銷，雞排只要10元，共限量800份。

一中街商圈管委會主委陳信志估計，一中吉雞新年市集吸引30萬人潮、創造上億元商機。