| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

拾荒阿公日存1元贊助 12場獨老圍爐與募款活動起跑

2017-01-11  16:53

〔記者陳炳宏／台北報導〕為讓弱勢長輩提早過新年，7-ELEVEN與弘道、門諾、一粒麥子、中華聖母等基金會及屏東基督教醫院合作，展開12場年菜圍爐與募款活動，記者會中，弘道分享服務案例時表示，曾有92歲的低收入戶奶奶，由社工陪著去買棉被時，要求買較貴的羊毛被，原來是因為厚棉被蓋住後推不開，奶奶才提出這樣要求。

7-ELEVEN表示，離農曆年只剩兩週，飯店圍爐宴訂位多已滿座，但各公益團體年菜募集仍有近6成的缺口，許多長輩孤單一人過節，年夜飯只有冰冷的罐頭及乾糧，令人不捨。

今天出席圍爐餐中，年紀最大的92歲鍾奶奶，原本移民澳洲與女兒同住，卻因為不諳英文，加上當地冬天太冷，奶奶最後還是決定搬回內湖，3年前弘道開始關懷；問起鍾奶奶在台灣沒家人陪會不會很孤單？鍾奶奶指著弘道志工說，「怎會沒有家人，他們對我這麼好，就是我的家人」。

來自安徽鳳陽的鍾奶奶說，有一次自己在切菜時，不慎切到手，一時血流如注，不知所措，剛好弘道志工來訪，幫忙處理，而上週志工來幫忙大掃除，更讓自己整個家煥然一新，為此鍾奶奶還打電話跟女兒炫耀。

而低收入戶柯阿公平常考拾荒為生，過去生活困苦都住在車上，3年前才在弘道幫忙下租屋生活，有感於弘道的善心，自己在生活拮据的情況下，還是每天存1元，最後存滿撲滿後，捐給弘道。

7-ELEVEN表示，今天出席的8位長輩，平均年齡超過80歲，搶先至內湖大眾門市圍爐，並添購生活必需品，也宣告今年「年菜圍爐活動」正式展開，號召國人一起關心弱勢長輩。

相關影音

廣告
  • 弘道老人福利基金會平常關懷的長輩，應邀來參加圍爐外，7-ELEVEN店員也陪同採買生活日用品，以便讓長輩過好年。（記者陳炳宏攝）

    弘道老人福利基金會平常關懷的長輩，應邀來參加圍爐外，7-ELEVEN店員也陪同採買生活日用品，以便讓長輩過好年。（記者陳炳宏攝）

  • 弘道執行長李若綺看到長期關懷的柯阿公，立刻從手機翻出先前一起照的照片。（記者陳炳宏攝）

    弘道執行長李若綺看到長期關懷的柯阿公，立刻從手機翻出先前一起照的照片。（記者陳炳宏攝）

  • 電影《健忘村》劇組也來幫長輩上菜，長輩每個都笑得合不攏嘴。（記者陳炳宏攝）

    電影《健忘村》劇組也來幫長輩上菜，長輩每個都笑得合不攏嘴。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 募款 圍爐 獨老
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：拾荒阿公日存1元贊助 12場獨老圍爐與募款活動起跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.