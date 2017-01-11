拾荒阿公日存1元贊助 12場獨老圍爐與募款活動起跑

2017-01-11 16:53

〔記者陳炳宏／台北報導〕為讓弱勢長輩提早過新年，7-ELEVEN與弘道、門諾、一粒麥子、中華聖母等基金會及屏東基督教醫院合作，展開12場年菜圍爐與募款活動，記者會中，弘道分享服務案例時表示，曾有92歲的低收入戶奶奶，由社工陪著去買棉被時，要求買較貴的羊毛被，原來是因為厚棉被蓋住後推不開，奶奶才提出這樣要求。

7-ELEVEN表示，離農曆年只剩兩週，飯店圍爐宴訂位多已滿座，但各公益團體年菜募集仍有近6成的缺口，許多長輩孤單一人過節，年夜飯只有冰冷的罐頭及乾糧，令人不捨。

今天出席圍爐餐中，年紀最大的92歲鍾奶奶，原本移民澳洲與女兒同住，卻因為不諳英文，加上當地冬天太冷，奶奶最後還是決定搬回內湖，3年前弘道開始關懷；問起鍾奶奶在台灣沒家人陪會不會很孤單？鍾奶奶指著弘道志工說，「怎會沒有家人，他們對我這麼好，就是我的家人」。

來自安徽鳳陽的鍾奶奶說，有一次自己在切菜時，不慎切到手，一時血流如注，不知所措，剛好弘道志工來訪，幫忙處理，而上週志工來幫忙大掃除，更讓自己整個家煥然一新，為此鍾奶奶還打電話跟女兒炫耀。

而低收入戶柯阿公平常考拾荒為生，過去生活困苦都住在車上，3年前才在弘道幫忙下租屋生活，有感於弘道的善心，自己在生活拮据的情況下，還是每天存1元，最後存滿撲滿後，捐給弘道。

7-ELEVEN表示，今天出席的8位長輩，平均年齡超過80歲，搶先至內湖大眾門市圍爐，並添購生活必需品，也宣告今年「年菜圍爐活動」正式展開，號召國人一起關心弱勢長輩。

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