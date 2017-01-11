陽明山用戶小心！用水遭油料汙染

2017-01-11 16:41

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山周邊居民注意！台北自來水事業處配水管線，今天因設備問題 ，導致配水管線受到油料污染，直接受到影響的地區有陽明山湖山里、湖田里周邊，共280戶用戶，民眾如發覺用水有異味，請暫勿使用。

北水處表示，今天上午10時許，有陽明山民眾致電反映，居家用水有油味，目前已關閉相關管路暫停供水，並調配周邊水源應變，並通知當地里長。

北水處說，污染的原因初步判斷，是因為配水池受到發電設備柴油的滲透，雖然量並不多，但在密閉管線民眾仍可能會聞到異味，接獲民眾反映後，已立即關閉相關管線暫停供水，派員取樣化驗，並調派水車支援，預估影響的用戶大約280戶，目前除零星區域尚有異味外，水質檢驗數據均正常。

北水處，受影響用戶的水油味很淡，初步判斷對人體不會有影響，目前正全面清查及清洗管線，以加速復水時間，呼籲民眾如發覺用水有異味請暫勿使用，並向水處客服中心87335678聯繫協助處理。