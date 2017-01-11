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大甲廣明宮助學 國小童捐撲滿零用錢

2017-01-11  16:36

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區東陽國小全校180人，有35名弱勢學生繳不出寒暑假課後照顧費用，大甲廣明宮慈善會與大甲新移民家庭關懷協會募集6萬多元善款，今日由東陽國小校長邱弘毅代收，其中大甲國小學童楊明璋將存下的760元零用錢捐出，協助弱勢生求學，傳為佳話。

位於大甲區中山里的廣明宮廣澤尊王慈善會，近年長期關懷海線弱勢戶，並與地方民代合作行善，上午慈善會成員在市議員李榮鴻與大甲新移民關懷協會理事長洪香麗見證下，捐款助學。

邱弘毅說，學校弱勢生午餐有政府補助，欠缺是寒暑假課輔經費，有這筆善款可以讓弱勢學童寒暑假留校學習，也讓家長不用擔心孩子放假流連在外或發生意外。

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  • 廣明宮慈善會捐善款，由東陽國小校長邱弘毅（右三）代收。（記者張軒哲攝）

    廣明宮慈善會捐善款，由東陽國小校長邱弘毅（右三）代收。（記者張軒哲攝）

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