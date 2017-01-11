屏市區閒置空地 公所幫你綠美化

屏東市區閒置空地，若3年內無規劃其他用途，地主可向市公所申請參加「青青草原空地綠美化」計劃，經審核通過，可減免地價稅。（記者李立法攝）

2017-01-11 16:32

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公所為改善市容祭出新措施，市區閒置空地，若3年內無規劃其他用途，地主可向市公所申請參加「青青草原空地綠美化」計劃，經審核通過，將由公所免費指南提供植栽，並可減免地價稅。

還可減免地價稅

屏東市公所在新的一年盼透過空地綠美化獎勵措施，改善市容及髒亂點，減少病媒蚊孳生，綠美化以地毯草為主要植栽，空地周圍採綠籬為界，完工後由市公所養護3個月再交還地主維護，簽約3年，契約期間不得有租賃、興建或其他收益行為，並於每年9月22號前統一造冊函請縣府稅務局核定減免當年度地價稅。

市公所主秘李英宗表示，「青青草原空地綠美化」計劃第1階段以1萬平方公尺為目標，視成效逐步增加，主要以市中心及緊臨交通要道的空地為主，公、私有地所有權人皆可申請。

公所表示，申請日期即日起至7月30日止，該土地須無租賃、違建、農作或其他收益行為的空地，可無償提供綠化公益使用，並繳交申請書正本及土地所有權狀影本、身分證影本，意者可事先向公所養護課洽詢。