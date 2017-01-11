通過解散、下市 興航2月2日走入歷史

復興航空今召開臨時股東會討論公司解散停飛及下市等案，在場內場外都砲聲隆隆的情況下，通過解散及下市等案，並將依證交所規定的期限於2月2日下市。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空今召開臨時股東會討論公司解散停飛及下市等案，在場內場外都砲聲隆隆的情況下，通過解散及下市等案，並將依證交所規定的期限於2月2日下市。

綜合媒體報導，今日的臨股會由董事長林明昇主持，討論公司解散、公司撤銷股票公開發行案及公司員工資遣方案，場內小股民的砲聲不斷，場外則有興航員工集結抗議，但最終仍在煙硝味中通過解散案，後續將入清算、賠償等程序，並於2月2日下市，65年的老字號航空公司將走入歷史。

《中廣新聞》報導提到，由於小股東擔心手上股票會就此變壁紙，接連激動發言，林明昇則宣佈要加發給每個員工1萬元的年終獎金，有小股東擔心此舉會影響之後的清算，建議林自掏腰包，但未獲正面回應。在今天的臨股會上也選出3名公司清算人，以利後續的清算程序，興航成為台灣第一家通過解散的民航業。

受遠東航空對興航提出重整的激勵，興航股價早盤並未重挫，攻上漲停板0.75元，但在決議出爐後隨即打開漲停。