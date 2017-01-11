| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

通過解散、下市 興航2月2日走入歷史

復興航空今召開臨時股東會討論公司解散停飛及下市等案，在場內場外都砲聲隆隆的情況下，通過解散及下市等案，並將依證交所規定的期限於2月2日下市。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11  16:49

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空今召開臨時股東會討論公司解散停飛及下市等案，在場內場外都砲聲隆隆的情況下，通過解散及下市等案，並將依證交所規定的期限於2月2日下市。

綜合媒體報導，今日的臨股會由董事長林明昇主持，討論公司解散、公司撤銷股票公開發行案及公司員工資遣方案，場內小股民的砲聲不斷，場外則有興航員工集結抗議，但最終仍在煙硝味中通過解散案，後續將入清算、賠償等程序，並於2月2日下市，65年的老字號航空公司將走入歷史。

《中廣新聞》報導提到，由於小股東擔心手上股票會就此變壁紙，接連激動發言，林明昇則宣佈要加發給每個員工1萬元的年終獎金，有小股東擔心此舉會影響之後的清算，建議林自掏腰包，但未獲正面回應。在今天的臨股會上也選出3名公司清算人，以利後續的清算程序，興航成為台灣第一家通過解散的民航業。

受遠東航空對興航提出重整的激勵，興航股價早盤並未重挫，攻上漲停板0.75元，但在決議出爐後隨即打開漲停。

復興航空11日召開臨時股東會，會中通過公司解散案，復興航空工會十分不滿，揚言收集資方違法證據提告。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 復興航空 林明昇 清算 股價 股東 股民 興航 興航下市 興航勞資協商 興航工會 興航解散 遠東航空
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：通過解散、下市 興航2月2日走入歷史


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.