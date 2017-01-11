武陵農場櫻花季管制 14日開放團體客預約
2017-01-11 16:21
武陵農場可說是台灣最著名的賞櫻聖地（圖：公路總局提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕106年武陵農場疏運計畫今公布，交通部公路總局今年於2月11日至28日，同樣推出4大疏運措施，包含場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁，每日最多開放6千人進入武陵農場賞櫻，團體旅客14日開放預約，客運接駁於24日開放民眾訂票。
武陵農場可說是春節前後台灣最著名的賞櫻景點，但在沒管制前，101年塞車潮從中124路口塞到接近大同鄉，綿延13公里左右，民眾多要在車陣塞上7至8小時才能進入農場。因此武陵農場疏運計畫自102年推動以來，大幅提升當地賞櫻遊玩品質。
櫻花季武陵農場總量管制期間，每日進場人數6千人，區分為住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人；而一日遊遊客又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人。團體票部分，每日開放20部甲類遊覽車、10部乙類遊覽車入場，14日將開放於宜蘭縣政府建置預約平台辦理登記。
台北及宜蘭地區民眾若在管制期間內，想到武陵農場賞櫻，如果沒訂到房間，24日起可透過國光客運窗口及超商預定車票。台北－武陵農場全票730元，配合武陵農場管制計畫，旅客遊園時間共4小時。
公路總局規劃組長李忠璋表示，一例一休雖然使客運成本增加，不過為給民眾小確幸，今年特別與業者協調，票價與去年相同不調漲，成本都由業者自行吸收，邀請民眾多搭乘大眾運輸上山賞櫻。
武陵農場副場長李梨瑜則指出，管制主要是針對「紅粉佳人」這個品種的櫻花，於2月中旬慢慢盛開，因為此一吉野櫻跟山櫻花交配種在台灣非常少見，遊客上山主要目標都是看「紅粉佳人」。
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